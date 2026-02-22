PSG - Le clash qui vire à l’affrontement : «Sale fils de p*te»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il n'est pas toujours évident pour les joueurs de Ligue 1 d'affronter les stars du PSG qui dominent globalement le championnat depuis près de quinze ans. Et cela donne parfois lieu à des clashs assez durs comme ce fut le cas pour ce gardien passé par la Ligue 1, qui a subi les insultes et les provocations d'un joueur du PSG en plein match.

Dans un entretien accordé au streameur messin Flodas, Alexandre Oukidja revient sur ses accrochages marquants par le passé avec une star du PSG. L'ancien gardien du FC Metz semble avoir un gros contentieux avec... Kylian Mbappé : « Il m’est arrivé deux-trois conneries avec Mbappé. Au début je ne le connaissais pas, maintenant je sais comment il est. Si on perd 1, 2 ou 3-0 il te relève en disant "excuse-moi, pardon, je suis désolé." Par contre, dès qu’il sent qu’il se fait titiller un peu, qu’il ne fait pas un bon match ou que le PSG est en train de perdre, il commence à insulter les mères, à t’insulter toi, à te dire "va te faire enc…" », indique Oukidja, très agacé par l'attitude de l'ancien numéro 7 du PSG.

« Ferme ta gueule petit joueur » Et ke 22 septembre 2021, lors d'un match entre le FC Metz et le PSG au stade Saint-Symphorien, le ballon est mis volontairement en touche pour permettre à un joueur blessé de se soigner. Sur la remise en jeu, Kylian Mbappé le redonne en tentant de lober Oukidja, ce qui provoqué sa colère : « Je lui ai dit: "Mais tu es un fou, qu’est-ce tu fais". "Il me dit: "Toi ferme ta gueule petit joueur." Je me suis dit: "calme toi, sinon tu vas l’empaler, prendre un rouge et on va te tomber dessus." Je n’ai rien dit. Bronn et lui s’insultaient. Je me suis dit: "Ah ouais, c’est ça le foot de haut niveau." », insiste l'ancien gardien messin.