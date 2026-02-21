«Le PSG a décidé de…» : L’annonce officielle après la condamnation face à Kylian Mbappé

Amadou Diawara

Transféré au Real Madrid le 1er juillet 2024, Kylian Mbappé a porté plainte contre le PSG, et ce, pour qu'on lui verse les 55M€ d'impayés en salaires et primes. Condamné par le conseil des prud'hommes, le club de la capitale a pris une décision importante. Un choix officialisé par le biais d'un communiqué.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une saison. Refusant catégoriquement de laisser son ancien numéro 7 partir librement et gratuitement, la direction parisienne l'a mis au placard pendant plusieurs semaines lors de l'été 2023. Une manière de lui mettre la pression pour qu'il accepte de rempiler ou d'être vendu. Finalement, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique, et ce, parce qu'il aurait accepté de renoncer à certaines primes.

Mbappé remporte son bras de fer judiciaire avec le PSG Transféré librement et gratuitement au Real Madrid le 1er juillet 2024, Kylian Mbappé a porté plainte contre le PSG, et ce, parce que le club parisien ne lui a pas payé 55M€ de primes et salaires. Après de longs mois de litige, le capitaine de l'équipe de France a finalement obtenu gain de cause sur ce dossier. En effet, le conseil des prud'hommes a condamné le PSG à verser près de 61M€ à Kylian Mbappé.