«C'est qui lui ?» : Tom Cruise intrigué par un joueur du PSG en boite de nuit

Ayant suivi le PSG au plus près au cours de sa carrière de journaliste, Pierre Ménès en a des anecdotes à raconter à propos du club de la capitale et de ses joueurs. C'est ainsi qu'il y a quelques années maintenant, l'ancienne figure du Canal Football Club s'est retrouvé en boite de nuit avec des Parisiens, mais aussi Tom Cruise, visiblement intrigué alors par un joueur du PSG.

Forcément, à Paris, les tentations sont nombreuses la nuit. Ainsi, il n'est pas rare de voir des joueurs du PSG en boite de nuit en train de décompresser. Des virées tardives qui ne datent d'ailleurs pas d'hier. En effet, il y a quelques années maintenant, les Parisiens sortaient déjà le soir et Pierre Ménès pouvait notamment en accompagner, étant proche de certains. De quoi donner lieu à des scènes pour le moins inattendues.

« Je me suis un jour retrouvé dans une boite... » A l'occasion d'une vidéo Youtube en 2025 retraçant certains de ses souvenirs avec le PSG, Pierre Ménès avait raconté une anecdote impliquant un Parisien et Tom Cruise en boite de nuit. Le journaliste avait ainsi confié dans un premier temps : « C’était l’époque où je sortais beaucoup avec les joueurs. Je ne sortais pas forcément avec eux, je les retrouvais. Je me suis un jour retrouvé dans une boite, extraordinairement à la mode à l’époque à Paris, j’étais avec Cobos et à côté de moi, il y avait Tom Cruise et Nicole Kidman qui venaient pour l’avant-première du film Horizon Lointain ».