La «petite blague» avec Kylian Mbappé au PSG a dérapé : «C'est des fous les gens»

Lors de son aventure au PSG, Kylian Mbappé a eu le temps de s'illustrer de toutes les façons. Dans la capitale, l'attaquant français est resté 7 saisons où il a connu beaucoup de succès mais aussi quelques polémiques. En novembre 2022, une blague a été mal interprétée par les médias et sur les réseaux sociaux à l'issue d'un match entre le PSG et Auxerre. L'ancien coéquipier de Mbappé témoigne.

Même s'il est resté longtemps au PSG, Kylian Mbappé laissera un souvenir mitigé chez les supporters parisiens. La fin de son parcours parisien s'est assez mal passée, lui qui avait déjà les yeux rivés vers le Real Madrid. Avec ses coéquipiers en revanche, il semblait plutôt bien s'entendre. Voire peut-être un peu trop pour les médias, qui ont mal jugé un échange avec un ancien coéquipier.

Kylian Mbappé fait une blague qui tourne mal Lors d'un match entre le PSG et Auxerre en novembre 2022, on a pu voir une interaction suspecte entre Kylian Mbappé et Kays Ruiz à la fin de la rencontre. En effet l'attaquant du Real Madrid s'était tenu les parties génitales en fixant Kays Ruiz, son ancien coéquipier qui était remplaçant à l'AJ Auxerre à ce moment-là. Si les médias ont pensé à une provocation envers celui qui a été formé au PSG, il n'en est rien. « Kylian et moi, on aimait bien rigoler dans le vestiaire déjà au PSG. On s’est fait une petite blague, il a fait ce qu’il a fait. Mais rien de méchant, il ne s’est rien passé du tout » assurqit Kays Ruiz dans une interview avec Ange GR en 2024.