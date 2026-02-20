Karim Benzema n'en revient pas face à un crack du PSG : «Il sort d'où ?»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce n'est aujourd'hui plus un secret, le PSG dispose d'un des meilleurs centres de formation en France et en Europe. Le club de la capitale a fait éclore de nombreux talents et certains, dès le plus jeune âge, ont fait forte impression. Karim Benzema en avait d'ailleurs fait l'expérience face à l'un de ses phénomènes issus du PSG.

Aujourd'hui, avec Luis Enrique sur le banc de touche, le PSG n'hésite pas à faire de plus en plus confiance à la jeunesse. Le club de la capitale peut ainsi donner sa chance à ses jeunes joueurs issus du centre de formation. Celui-ci regorge de talents comme on a pu le voir au cours des dernières années. En effet, le PSG a fait éclore de nombreux cracks, qui ont rapidement réussi à impressionner les observateurs, mais pas seulement...

Callegari se révèle face au Real Madrid La pré-saison est souvent le moment parfait pour donner sa chance aux jeunes. Le PSG avait ainsi profiter de sa tournée aux Etats-Unis en 2016 pour permettre à Lorenzo Callegari d'accumuler du temps du temps. A l'époque, alors âgé de 18 ans, le milieu de terrain s'était notamment retrouvé titularisé par Unai Emery face au Real Madrid. Un adversaire face auquel le jeune joueur du PSG ne s'était pas dégonflé, livrant alors une prestation remarquable.