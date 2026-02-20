Le Rassemblement National contre «la qatarisation de la capitale» : L'annonce qui ne va pas plaire au PSG

Candidat à la mairie de Paris, Thierry Mariani a fait passer un message clair au PSG ce vendredi matin. En effet, l'eurodéputé du Rassemblement National refuse de laisser le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi mener à bien l'un de ses projets qui lui tient à cœur. Thierry Mariani étant totalement contre la « qatarisation de la capitale ».
Ce vendredi matin, Thierry Mariani a accordé une interview à Europe 1. Candidat à la mairie de Paris, l'eurodéputé du Rassemblement National a été questionné sur le Parc des Princes. Et il a clairement affiché sa position concernant la vente de l'enceinte du PSG au Qatar.
«On vend la France à la découpe»
« Si je suis le seul à refuser que le Parc des Princes soit vendu ? Oui, parce qu'on vend la France à la découpe. Je suis effectivement le seul candidat qui s'oppose, j'ai envie de dire, à la qatarisation de la capitale. On s'aperçoit que tous nos grands hôtels appartiennent désormais à monarchie du Moyen-Orient. On a même appris que l'une de nos toiles mondialement connue, Le Désespéré, avait été acquis - je ne vais pas dire en cachette - mais très discrètement par le Qatar », a affirmé Thierry Mariani, eurodéputé RN, avant de poursuivre.
«On fera quoi après ? L'Obélisque ?»
« Le Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiens. C'est même le patrimoine des Français. Il y a les grandes heures de la Coupe de France. Il y a eu les arrivées du Tour de France à un moment. Que le PSG soit prioritaire, c'est évident, mais on peut mettre un bail emphytéotique, et la municipalité de Paris, les Parisiens, doivent en garder le contrôle. On commence par le Parc des Princes. On fera quoi après ? L'Obélisque ? », a conclu Thierry Mariani, candidat à la mairie de Paris. Le PSG peut donc croiser les doigts pour qu'il ne soit pas élu.