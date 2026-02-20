Le Rassemblement National contre «la qatarisation de la capitale» : L'annonce qui ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

Candidat à la mairie de Paris, Thierry Mariani a fait passer un message clair au PSG ce vendredi matin. En effet, l'eurodéputé du Rassemblement National refuse de laisser le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi mener à bien l'un de ses projets qui lui tient à cœur. Thierry Mariani étant totalement contre la « qatarisation de la capitale ».

Ce vendredi matin, Thierry Mariani a accordé une interview à Europe 1. Candidat à la mairie de Paris, l'eurodéputé du Rassemblement National a été questionné sur le Parc des Princes. Et il a clairement affiché sa position concernant la vente de l'enceinte du PSG au Qatar.

«On vend la France à la découpe» « Si je suis le seul à refuser que le Parc des Princes soit vendu ? Oui, parce qu'on vend la France à la découpe. Je suis effectivement le seul candidat qui s'oppose, j'ai envie de dire, à la qatarisation de la capitale. On s'aperçoit que tous nos grands hôtels appartiennent désormais à monarchie du Moyen-Orient. On a même appris que l'une de nos toiles mondialement connue, Le Désespéré, avait été acquis - je ne vais pas dire en cachette - mais très discrètement par le Qatar », a affirmé Thierry Mariani, eurodéputé RN, avant de poursuivre.