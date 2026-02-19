Risque de «catastrophe industrielle» au PSG : Il propose une sanction salariale encore jamais vue !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une saison dernière exceptionnelle marquée par le premier sacre du club en Ligue des champions, le PSG a déjà été éliminé de la Coupe de France cette année, mettant ainsi fin à ses espoirs de réaliser un nouveau triplé C1, Coupe et Championnat. Selon un observateur, une saison sans aucun trophée serait une « catastrophe industrielle » pour Paris et il a proposé une sanction pour le moins radicale si cela finit par arriver.

Battu par le Paris FC (0-1) en 16es de finale, le PSG est d’ores et déjà éliminé de la Coupe de France et ne réalisera donc pas un nouveau triplé comme la saison dernière. En Ligue 1, les Parisiens sont concurrencés par le RC Lens, actuel leader du championnat avec un point d’avance. Le club de la capitale est encore en lice en Ligue des champions et vient de s’imposer face à l’AS Monaco (2-3) en barrage aller, mais la perspective de finir la saison sans aucun trophée, bien qu’il ait remporté le Trophée des champions contre l’OM (2-2, 4-1 aux t.a.b.), est clairement une possibilité.

« Ça voudrait dire qu’il y a un laisser-aller, que c’est un club d’enfants gâtés » « Ce serait très grave », a estimé Vincent Moscato dans le Super Moscato Show sur RMC. « Tu peux pas avoir fait une saison magnifique, avoir monté ton niveau de jeu à un niveau où tout le foot européen, voire mondial, disait qu’il n’y avait pas photo, vous faites un jeu tellement élaboré, beau, puissant, technique, et puis l’année d’après tout foutre par terre. Ça voudrait dire qu’il y a un laisser-aller, que c’est un club d’enfants gâtés, que les mecs ont eu ce qu’ils voulaient et là ils lâchent tout. Ce serait très désagréable. Il faut au moins être champion de France, c’est la moindre des choses. T’es éliminé en Coupe de France. T’as gagné le truc contre Marseille, mais ça vaut que dalle ça. Que tu gagnes pas la Ligue des champions, c’est très dure de faire le doublé, les équipes t’attendent. D’être au firmament comme ils l’ont été l’an dernier, c’est très rare et compliqué. »