Un joueur du PSG en plein malaise ? «Il a disparu de la circulation»

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a eu chaud en Ligue des Champions. Mené 2-0, le club de la capitale a réussi à renverser l'AS Monaco au Stade Louis II. Sur sa chaine YouTube, Pierre Ménès a débriefé la victoire du PSG. Lors de son analyse, le journaliste français a affirmé que Luis Enrique avait un problème de profondeur de banc. L'un de ses joueurs ayant « disparu de la circulation ».

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le PSG est tombé sur l'AS Monaco lors du tirage au sort. Au match aller, les hommes de Luis Enrique sont passés totalement à côté de leur début de match. En effet, la bande à Marquinhos a été menée 2-0 dès la 18ème minute de jeu. Mais heureusement pour les Parisiens, ils ont finalement trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur. En effet, le PSG l'a emporté 3-2 au Stade Louis II.

«Il y a très très peu d'autres options» Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a analysé la victoire du PSG face à l'AS Monaco. « Le match n'avait pas commencé que Monaco menait déjà 2-0. Le PSG semblait être encore à Rennes, c'est à dire toujours dans ce même état d'esprit, ce côté un peu suffisant, ce côté où il suffit d'enfiler le maillot de champion d'Europe pour gagner le match. Il est évident que ce n'est pas possible de faire comme ça. Effectivement, rien n'allait. En plus, Paris manque un penalty à 2-0, Dembélé sort blessé, donc à ce moment-là, on se dit qu'on est en route pour une bonne soirée bien pourrie pour le PSG. Mais voilà que Désiré Doué surgit de nulle part. Désiré Doué, qui a été très visé par les critiques après le match à Rennes et son occasion face à Samba, où il fait un ballon piqué moisi, alors qu'une frappe plus sèche s'imposait. Et surtout les déclarations de Dembélé, qui ont semblé, pour beaucoup d'observateurs, le viser lui. Je ne suis pas certain que ce soit le cas. En tout cas, Désiré Doué est rentré dans ce match avec l'envie de montrer des choses, l'envie de démontrer que c'était toujours un très bon joueur, et il est rentré dans d'excellentes dispositions, sans faire trop de grigris, et surtout en étant extrêmement efficace, puisqu'il a inscrit deux buts du pied gauche, et il est à l'origine du but d'Hakimi, avec une bonne frappe du droit repoussé par Köhn », a déclaré le journaliste français.