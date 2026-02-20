Scandale raciste : La «réaction honteuse» du PSG, un journaliste craque...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis des années à présent, les campagnes de mobilisation contre le racisme sont légion et notamment du côté de l'UEFA avec le fameux slogan : « say no to racism ». Néanmoins, le dernier scandale discriminatoire a eu lieu lors d'une rencontre d'une compétition de l'instance européenne : le 1/16ème de finale de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid avec Vinicius Jr comme cible. De quoi engendrer une réaction de Luis Enrique... qui fait parler.

Ce mardi 17 février, à l'Estadio da Luz pour le compte du 1/16ème de finale aller de Ligue des champions entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (0-1), Vinicius Jr a été selon ses propos et ceux de Kylian Mbappé en après-match aux médias, traité de « mono » ou de « singe » comme cela se traduit en français par l'attaquant argentin Gianluca Prestianni du Benfica Lisbonne. Des propos qui ont indigné bien des personnalités du football telles que Thierry Henry ou encore Vincent Kompany qui ont tous deux réagi à quelques jours d'intervalle.

Cette réaction est honteuse… c’est triste !! — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) February 20, 2026

«Ce que je peux dire sur ce sujet... Rien d'important» Ce vendredi, dans le cadre de sa conférence de presse pour la réception du FC Metz pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1, Luis Enrique a été interrogé sur l'affaire Prestianni - Vinicius Jr par une journaliste lusophone. Au terme d'une mûre réflexion effectuée en silence, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a décidé d'adopter la position suivante. « L'incident avec Vinicius Jr a-t-il été un sujet dans le groupe et quel regard j'ai là-dessus ? (Il fait la moue et laisse un blanc avant de répondre) Ce que je peux dire sur ce sujet... Rien d'important ». Ce qui a engendré un autre moment de silence dans la salle avant une question d'un autre journaliste traitant d'un tout autre sujet.