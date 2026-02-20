«J'ai dû faire un démenti» : La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui a mis dans l'embarras un joueur du PSG

Formé au PSG, ce joueur de 23 ans a vécu un moment embarrassant avec Leonardo. En effet, un échange entre les deux hommes a été diffusé sur les réseaux sociaux par mégarde. Et alors que leur discussion a été mal rapportée, ce milieu de terrain franco-marocain a dû faire une vidéo pour démentir, et ce, alors qu'il n'est pas très à l'aise devant les caméras.
Ayant terminé sa formation au PSG, ce titi a vécu un moment gênant avec Leonardo. Après un face-à-face avec le FC Nantes en 2020, le milieu de terrain de 23 ans a eu un bref échange avec l'ex-directeur sportif du club parisien. Toutefois, leur discussion a été mal relayée par la presse.
«Les gens, ils sont fous»
Lors d'un entretien accordé à Ange GR en octobre 2024, Kays Ruiz-Atil a expliqué comment il s'est retrouvé au cœur d'un malaise avec Leonardo, et ce, malgré lui. « La polémique avec Leonardo ? On joue contre Nantes, je rentre à la mi-temps, je fais un excellent match. A la fin, il y a BeIN Sports Arabe qui veut m’interviewer et moi je ne suis pas trop interview. Et Leonardo, à ce moment là, me demande si je suis déjà passé en interview. Moi, je lui répond : "non". Sauf qu’à ce moment-là, il y a PSG Insta qui filme et qui le met sur les réseaux », a confié l'actuel pensionnaire du RFC Liège, avant de poursuivre.
«J’ai dû faire un démenti»
« Les gens ils reprennent quoi ? Que Leonardo m’a dit : "Est-ce qu’on peut parler ?", et moi, je lui ai dit : "Non, je ne parle pas avec toi". Alors que rien du tout. Le mercredi après, il y la Ligue des Champions, on est à l’aéroport, il me dit : "Les gens, ils sont fous". J’ai dû faire un démenti, tellement je ne suis pas à l’aise, ma mère elle me filme. Je n’étais pas à l’aise », a regretté Kays Ruiz-Atil, qui a défendu les couleurs de la France et du Maroc chez les jeunes.