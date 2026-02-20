«J'ai dû faire un démenti» : La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui a mis dans l'embarras un joueur du PSG

Amadou Diawara

Formé au PSG, ce joueur de 23 ans a vécu un moment embarrassant avec Leonardo. En effet, un échange entre les deux hommes a été diffusé sur les réseaux sociaux par mégarde. Et alors que leur discussion a été mal rapportée, ce milieu de terrain franco-marocain a dû faire une vidéo pour démentir, et ce, alors qu'il n'est pas très à l'aise devant les caméras.

«Les gens, ils sont fous» Lors d'un entretien accordé à Ange GR en octobre 2024, Kays Ruiz-Atil a expliqué comment il s'est retrouvé au cœur d'un malaise avec Leonardo, et ce, malgré lui. « La polémique avec Leonardo ? On joue contre Nantes, je rentre à la mi-temps, je fais un excellent match. A la fin, il y a BeIN Sports Arabe qui veut m’interviewer et moi je ne suis pas trop interview. Et Leonardo, à ce moment là, me demande si je suis déjà passé en interview. Moi, je lui répond : "non". Sauf qu’à ce moment-là, il y a PSG Insta qui filme et qui le met sur les réseaux », a confié l'actuel pensionnaire du RFC Liège, avant de poursuivre.