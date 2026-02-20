Sanctionné par Kylian Mbappé, le PSG obtempère !

Depuis son départ du club à l’été 2024, Kylian Mbappé est engagé dans une procédure juridique à l’encontre du PSG, qui ne lui aurait pas versé certains salaires. Fin décembre 2025, la justice avait donné raison à l’attaquant du Real Madrid, exigeant certaines mesures pour le club parisien, qui a obtempéré ce vendredi. Explications.
Entre Kylian Mbappé et le PSG, le problème reste toujours le même. Embourbés dans un litige financier depuis bientôt deux ans, les deux parties avancent au fil des mois les mêmes arguments. L’attaquant français assure ne pas avoir reçu certains salaires et certaines primes d’une valeur de 60M€, tandis que le PSG avance devant la justice avoir conclu un accord avec le joueur afin qu’il renonce à ces dernières. Cependant, dans cette affaire juridique aux nombreux rebondissements, Mbappé semble avoir remporté la partie.
Le PSG sanctionné dans l’affaire Kylian Mbappé
En effet, fin décembre 2025, le conseil des prud'hommes de Paris avait condamné le PSG à verser 60M€ à son ancien joueur, dont 55M€ correspondent à divers impayés. Si le club français avait rapidement versé les 55M€ en question, Paris a été menacé par un huissier de justice afin de verser la somme restante à Kylian Mbappé au début du mois de février. Fin décembre, la justice avait également infligé une sorte de punition au PSG, à savoir publier sur son site officiel l’intégralité du jugement, et ce durant un mois.
Le déroulé intégral du jugement publié par le club
Ce vendredi, le PSG a obtempéré. Sur le site du club, il est désormais possible d’accéder aux documents du litige opposant les champions d’Europe à Kylian Mbappé. En dessous d’un onglet « information légale », le PSG écrit ceci : « En application d’une décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Paris en date du 16 décembre 2025, le Paris Saint-Germain procède à la publication de celle-ci ». Au total, ce sont 24 pages concernant ce jugement qui ont été publiées par le club de la capitale.