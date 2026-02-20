Sanctionné par Kylian Mbappé, le PSG obtempère !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son départ du club à l’été 2024, Kylian Mbappé est engagé dans une procédure juridique à l’encontre du PSG, qui ne lui aurait pas versé certains salaires. Fin décembre 2025, la justice avait donné raison à l’attaquant du Real Madrid, exigeant certaines mesures pour le club parisien, qui a obtempéré ce vendredi. Explications.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le problème reste toujours le même. Embourbés dans un litige financier depuis bientôt deux ans, les deux parties avancent au fil des mois les mêmes arguments. L’attaquant français assure ne pas avoir reçu certains salaires et certaines primes d’une valeur de 60M€, tandis que le PSG avance devant la justice avoir conclu un accord avec le joueur afin qu’il renonce à ces dernières. Cependant, dans cette affaire juridique aux nombreux rebondissements, Mbappé semble avoir remporté la partie.

Le PSG sanctionné dans l’affaire Kylian Mbappé En effet, fin décembre 2025, le conseil des prud'hommes de Paris avait condamné le PSG à verser 60M€ à son ancien joueur, dont 55M€ correspondent à divers impayés. Si le club français avait rapidement versé les 55M€ en question, Paris a été menacé par un huissier de justice afin de verser la somme restante à Kylian Mbappé au début du mois de février. Fin décembre, la justice avait également infligé une sorte de punition au PSG, à savoir publier sur son site officiel l’intégralité du jugement, et ce durant un mois.