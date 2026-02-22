«Ça a failli partir» entre Pierre Ménès et un joueur du PSG (tout ça a cause d’un article dans la presse)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du temps où il était journaliste dans la presse écrite, notamment pour L’Equipe, Pierre Ménès a suivi le PSG au plus près. Il traitait alors de l’actualité du club de la capitale au quotidien, mais voilà que certains de ses articles n’ont pas plu à tout le monde à l’époque. Au point qu’un joueur du PSG souhaite régler ses comptes avec Pierre Ménès.

En travaillant pour la presse écrite, Pierre Ménès ne s’était pas fait que des amis chez les joueurs. Ainsi, le journaliste racontait notamment que Fabrizio Ravenelli, alors à l’OM, s’était chauffé avec lui : « Il y avait d’ailleurs Ravanelli qui avait voulu me casser la gueule. Il pensait que j’avais fait un papier sur le penalty qu’il avait obtenu au Parc des Princes contre le PSG alors que je n’avais absolument pas traité ce sujet dans le journal. J’avais fait un papier sur les blessures de Guérin et Fournier en début de match ». Et voilà qu’une situation similaire s’est produite du côté du PSG pour Pierre Ménès.

« Alors que j’ai des états d’âme moi connard » A Paris, c’est Laurent Fournier qui avait visiblement des choses à dire à Pierre Ménès. En effet, un article n’avait visiblement pas plu au joueur du PSG. A ce propos, le journaliste avait raconté en 2025 sur Youtube : « Quand Ricardo est arrivé au PSG, j’avais fait un papier qui s’appelait « Ricardo a tout compris », j’avais mis « il avait calmé les états d’âme de Laurent Fournier ». A l’époque, la mère de Laurent était très malade, elle était même en train de partir. Fournier sort de l’entraînement et va coller son nez contre moi et me fait : « Alors que j’ai des états d’âme moi connard ». Ça a failli partir ».