L'annonce d'un joueur du PSG qui va soulager les supporters : «C'était vraiment...»

Samedi soir, le PSG a profité du faux pas du RC Lens pour reprendre la tête du championnat en s'imposant face au FC Metz (3-0). Une victoire plutôt tranquille pour les Parisiens qui ont été un peu secoués dernièrement par les blessures ou encore les critiques autour du manque de collectif entre eux. Une légère inquiétude est née hier soir concernant l'état de santé d'un joueur, rapidement balayée par celui-ci.

Auteur d'une nouvelle victoire face au FC Metz, le PSG profite de la défaite du RC Lens pour repasser devant en Ligue 1 à 11 journées de la fin. Les Parisiens n'ont eu aucun mal à venir à bout de leur adversaire même si certains supporters n'ont pas pu afficher une sérénité exemplaire. En effet, un attaquant est sorti à la mi-temps après avoir ouvert le score rapidement. Ce dernier s'est montré rassurant.

« Tout va très bien » Buteur dès la 3ème minute face à Metz au Parc des Princes, Désiré Doué a été aperçu brièvement se tenant l'adducteur droit en rentrant au vestiaire à la pause. Il n'a pas continué le match pour la deuxième mi-temps, de quoi susciter une certaine inquiétude auprès des supporters parisiens. « C'était vraiment de la prévention, tout va très bien. J'essaye de très bien jouer et d'aider l'équipe » a-t-il expliqué au micro de Ligue 1+ à la fin.