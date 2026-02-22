Le PSG abandonne les négociations avec une future légende (et la raison va vous surprendre)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans son histoire, le PSG est passé proche de recruter de très grands noms du football. On ne compte plus les anecdotes à ce sujet, mais l'une d'entre elles est bien plus marquante est les autres, notamment à cause des raisons de son échec.

Dans les années 1990, durant l'ère Canal+, le PSG s'impose comme l'un des clubs les plus en vue sur la scène européenne avec notamment plusieurs parcours européens très réussis. Une situation qui permet d'être attractif sur le mercato, même auprès des grandes stars. Michel Denisot a notamment raconté il y a quelques années qu'il était en contact avec Ronaldo, qui brillait alors au PSV Eindhoven. Mais celui qui était alors président du PSG a décidé de stopper les discussions pour une raison assez inattendue.

Dire que Ronaldo a failli jouer au PSG WOW ça aurait été dingue en vrai. pic.twitter.com/4MpvVNd2wj — 🇨🇷 (@PARlSIEN) February 20, 2026

Ronaldo aurait pu signer au PSG « Oui, j’ai été en contact avec Ronaldo grâce à Ricardo à l’époque qui était assez proche de lui quand il était à Eindhoven [donc avant 1997]. Il arrive en Europe, le phénomène était évident, j’en avais parlé avec Pierre Lescure et on avait une stratégie à Canal à l’époque. Comme c’était avec l’argent des abonnés qu’on finançait le PSG, les abonnés de Marseille n’avaient pas envie que… On ne pouvait pas être dominant comme l’est le PSG aujourd’hui par rapport à nos abonnés de Canal+ sachant que c’était avec l’argent de Canal+. Aujourd’hui, par rapport aux abonnés de BeIN Sports, c’est différent parce que l’argent vient du Qatar », racontait-il dans une interview accordée à L’EQUIPE du Soir en 2014.