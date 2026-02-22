Ousmane Dembélé : Le PSG accusé par un journaliste, «ils ont complètement...»

Pierrick Levallet

Grand artisan du sacre de la saison passée en Ligue des champions et lauréat du Ballon d’Or 2025 en septembre dernier, Ousmane Dembélé traverse un exercice 2025-2026 compliqué. L’attaquant de 28 ans enchaîne les pépins physiques qui l’empêchent de performer. Un journaliste s’est d’ailleurs permis de pointer le PSG du doigt.

La saison dernière, Ousmane Dembélé marchait sur l’eau. L’attaquant de 28 ans s’était découvert sous les ordres de Luis Enrique des qualités de buteur qui lui étaient insoupçonnées. L’international français a ainsi fortement contribué au sacre du PSG en Ligue des champions. Quelques mois plus tard, le champion du monde 2018 remportait le Ballon d’Or 2025 et le trophée FIFA The Best. L’exercice 2025-2026 est en revanche plus compliqué pour l’ancien du FC Barcelone.

«C’est un super joueur» : Il débarque au PSG et met tout le monde d’accord ! https://t.co/HqP3qeezuk — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

Ousmane Dembélé plombé par les blessures cette saison Ousmane Dembélé est en effet régulièrement sujet à des pépins physiques qui l’empêchent de performer. Le joueur vedette du PSG est sorti peu avant la demi-heure de jeu contre l’AS Monaco en Ligue des champions et a donc manqué la rencontre face au FC Metz ce samedi. Loïc Tanzi s’est alors permis de pointer du doigt la gestion des Rouge-et-Bleu concernant les blessures d’Ousmane Dembélé, qu’il estime hasardeuse.