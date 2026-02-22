Luis Enrique annonce un «très grand joueur» au PSG (et son nom va vous surprendre) !

Pierrick Levallet

Peu actif sur le mercato l’été dernier et cet hiver, le PSG se contente de ses joueurs à disposition cette saison. Luis Enrique essaye tant bien que mal de gérer son effectif malgré le calendrier chargé des Rouge-et-Bleu. Le coach espagnol estime d’ailleurs détenir un « très grand joueur » dans son groupe, et son nom risque de vous surprendre.

Contrairement à l’OM, le PSG a joué la carte de la discrétion sur le mercato l’été dernier et cet hiver. Le club de la capitale n’a que partiellement renforcé l’effectif de Luis Enrique, ce dernier ne souhaitant pas trop perturber son vestiaire. Au total, seulement 4 joueurs ont débarqué chez les Rouge-et-Bleu depuis juillet dernier. Le coach espagnol essaye donc de gérer tant bien que mal la vie de son groupe face au calendrier chargé auquel il est confronté.

«Je suis très content de son niveau» L’entraîneur de 55 ans fait donc souvent tourner, de façon à ce que ses cadres soient prêts pour les grands rendez-vous. Seulement, certaines recrues déçoivent parfois les supporters. C’est notamment le cas d’Illia Zabarnyi, qui affiche assez régulièrement un niveau moyen lorsque Luis Enrique fait appel à lui. Acheté pour plus de 60M€, l’international ukrainien peine encore à trouver sa place dans l’effectif parisien. Pourtant, le technicien du PSG le tient en haute estime, et il n’a pas manqué de le faire savoir.