Mauvaise surprise après sa signature au PSG, «je m'attendais à...»

Victorieux de la Ligue des champions l'année dernière, le PSG a fait le choix de ne pas trop changer son effectif en recrutant peu sur le mercato. Le club de la capitale a tout de même décidé d'apporter un nouvel élément à son collectif cet hiver en allant chercher une jeune pépite. Ce dernier a fait ses débuts et il a été assez surpris...

Samedi soir, le PSG a décroché une nouvelle victoire face au FC Metz et a repris la tête du classement de Ligue 1 après la défaite du RC Lens. Un match maîtrisé par les Parisiens qui a vu une grande première puisque la nouvelle recrue de l'hiver était titularisé pour la première fois. A la fin du match, il en a profité pour s'exprimer concernant ses débuts en Ligue 1.

Une grande première pour Dro Fernandez au PSG Recruté en janvier dernier pour 8M€ au FC Barcelone, Dro Fernandez n'a que 18 ans et veut déjà s'illustrer au haut niveau. Le jeune Espagnol a été formé au club catalan et fait beaucoup parler de lui. Face à Metz, il a connu sa première titularisation au PSG, l'occasion pour lui de montrer un peu plus de quoi il est capable. Un match prometteur qui annonce du bon pour la suite. « Personnellement, je me suis senti bien, cela avance petit à petit. Je suis venu pour jouer, avoir du temps de jeu et prendre du rythme. Je suis très content de la victoire » a-t-il glissé au micro de Ligue 1+ après la rencontre.