L’entraîneur de l’OM l’a «attrapé par le maillot», le reste du vestiaire a dû intervenir avant qu’il ne soit trop tard

En début de saison, ça avait chauffé dans le vestiaire de l’OM. En effet, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en étaient venus aux mains après une défaite face au Stade Rennais. Mais voilà que ce n’est pas la première fois que ce genre de situation se produit du côté de Marseille. C'est ainsi qu'il y a quelques années maintenant, un joueur de l’OM s’était chauffé… avec son entraîneur.

Dans les vestiaires, ce n’est jamais vraiment tout rose tout le temps. En effet, régulièrement, on peut avoir l’écho de certaines tensions, que ce soit entre coéquipiers ou même entre les joueurs et le staff technique. L’OM n’échappe bien évidemment pas à cela. On avait d’ailleurs pu le voir il y a quelques mois avec l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Auparavant, c’est même déjà arrivé à Marseille.

« Cela vous arrive de respecter les joueurs ? » Ainsi, si on remonte quelques années en arrière, à l’OM, ça avait chauffé entre Eric Gerets, alors entraîneur, et Karim Ziani. Témoin de cela, Benoit Cheyrou avait raconté à la scène à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, confiant en 2021 : « Le plus gros clash dans un vestiaire ? Entre Éric Gerets et Karim Ziani, en Coupe face à Carquefou (alors en CFA 2, le19 mars 2008, 1-0). On est menés 1-0 et à la mi-temps, Gerets sort Jacques Faty et Karim qui a pété un câble : "Cela vous arrive de respecter les joueurs ?" Éric, avec son calme, son accent et son charisme, lui répond « Karim, assieds-toi ! » ».