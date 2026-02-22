«La personne la plus compétente» arrive à Marseille ? L'OM va faire le «choix parfait» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Les choses changent très vite à l'OM. Après avoir accueilli Habib Beye, le club doit maintenant régler le dossier du remplaçant de Pablo Longoria. Le président espagnol est sur le départ après que Frank McCourt lui a retiré une grande partie de ses pouvoirs et un nom semble résonner concernant la personne qui le remplacera. Un choix qui semble être validé.

Malgré la situation actuelle, l'OM a encore beaucoup de choses à jouer en cette fin de saison. Le club de la cité phocéenne devrait se séparer de Pablo Longoria prochainement et le nom de son remplaçant a été évoqué dans la presse. Même si toutes les sources ne sont pas d'accord concernant des contacts, ce nom semble convenir à quelques spécialistes.

L'OM a déjà trouvé une remplaçante ? Au vu de la situation actuelle du club, l'OM doit changer des choses. Après le départ de Roberto De Zerbi, c'est Pablo Longoria qui devrait faire ses valises, lui qui n'a plus qu'un rôle institutionnel pour représenter l'OM. Dans les médias, c'est le nom de Pauline Gamerre qui a été cité. L'actuelle directrice générale du Red Star, club de Ligue 2, a également siégé pendant environ un an au comité exécutif de la FFF il y a quelques années. Son nom est déjà sorti dans les petits papiers pour un poste de DG à plusieurs reprises, en vain. La native de Marseille semble être plébiscitée par ceux qui la connaissent.