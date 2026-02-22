L'OM quitte la France : Le voyage qui «peut faire du bien» aux Marseillais

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de Brest vendredi pour la première d’Habib Beye, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’OM s’est incliné (2-0), enchaînant ainsi un quatrième match consécutif sans victoire en championnat. Les Olympiens vont désormais partir à l’étranger pendant quelques jours et c’est peut-être exactement ce dont ils ont besoin.

Nommé officiellement mercredi et présenté jeudi, Habib Beye a commencé son aventure sur le banc de l’OM par une défaite vendredi sur la pelouse de Brest (2-0). Le technicien sénégalais n’a pas vraiment eu le temps de mettre en place ses idées et s’est appuyé sur le travail effectué par le staff intérimaire pendant la semaine qui a précédé cette rencontre. Ce qu’il aura en revanche l’opportunité de faire au cours de celle qui arrive.

«Sortir de la Commanderie, de Marseille, peut nous faire du bien à la tête» En effet, l’OM va de nouveau partir en ritiro, comme cela avait été fait la saison dernière sous Roberto De Zerbi. Cette fois-ci, comme indiqué par L’Équipe, les Olympiens iront à Marbella, en Espagne, où ils resteront de lundi à vendredi, avant un match très important au Vélodrome dimanche prochain : la réception de l’OL. « On a perdu la confiance entre nous et j'espère que cette semaine en Espagne va nous aider à trouver la solution. Dans ces moments, il faut être ensemble, plus unis que jamais, pour chercher la connexion, la cohésion, l'état d'esprit, tout ce qui nous manque beaucoup depuis janvier. On est des êtres humains et on a des sentiments aussi. Sortir de la Commanderie, de Marseille, peut nous faire du bien à la tête », confiait Geronimo Rulli en zone mixte après la rencontre.