L'OM quitte la France : Le voyage qui «peut faire du bien» aux Marseillais

En déplacement sur la pelouse de Brest vendredi pour la première d’Habib Beye, en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’OM s’est incliné (2-0), enchaînant ainsi un quatrième match consécutif sans victoire en championnat. Les Olympiens vont désormais partir à l’étranger pendant quelques jours et c’est peut-être exactement ce dont ils ont besoin.
Nommé officiellement mercredi et présenté jeudi, Habib Beye a commencé son aventure sur le banc de l’OM par une défaite vendredi sur la pelouse de Brest (2-0). Le technicien sénégalais n’a pas vraiment eu le temps de mettre en place ses idées et s’est appuyé sur le travail effectué par le staff intérimaire pendant la semaine qui a précédé cette rencontre. Ce qu’il aura en revanche l’opportunité de faire au cours de celle qui arrive.
«Sortir de la Commanderie, de Marseille, peut nous faire du bien à la tête»
En effet, l’OM va de nouveau partir en ritiro, comme cela avait été fait la saison dernière sous Roberto De Zerbi. Cette fois-ci, comme indiqué par L’Équipe, les Olympiens iront à Marbella, en Espagne, où ils resteront de lundi à vendredi, avant un match très important au Vélodrome dimanche prochain : la réception de l’OL. « On a perdu la confiance entre nous et j'espère que cette semaine en Espagne va nous aider à trouver la solution. Dans ces moments, il faut être ensemble, plus unis que jamais, pour chercher la connexion, la cohésion, l'état d'esprit, tout ce qui nous manque beaucoup depuis janvier. On est des êtres humains et on a des sentiments aussi. Sortir de la Commanderie, de Marseille, peut nous faire du bien à la tête », confiait Geronimo Rulli en zone mixte après la rencontre.
«La réponse, on l'aura dans notre semaine de travail»
« Je pense qu'il y a une petite perte de confiance logique au vu de la dynamique négative du moment. Mais il faut, je l'ai dit aux joueurs, qu'on reste positifs, qu'on se réfugie dans le travail. C'est vrai que la dynamique négative atteint les joueurs », déclarait Habib Beye en conférence de presse après la défaite à Brest, lui qui compte également sur ce stage pour redonner de la confiance aux joueurs de l’OM. « Mais, encore une fois, on trouvera les ressources pour rester ensemble pendant ce stage , pour travailler, pour faire en sorte d'aborder ce match qui arrive au Vélodrome. Et je pense que ça doit déjà être une motivation supplémentaire dans notre travail. La réponse, on l'aura dans notre semaine de travail. Et, ce qui est sûr, c'est que j'estime que la qualité des joueurs doit les amener à comprendre la situation que nous vivons. On est tous conscients des objectifs qui sont face à nous. Cela doit être notre détermination. Aujourd'hui, mon job, c'est d'être à leurs côtés, de leur montrer cette confiance, malgré la dynamique négative. » Cette semaine à Marbella permettra peut-être à Habib Beye de travailler sur un nouveau système et la mise en place d'une défense à trois : « Ce qui est sûr, c'est qu'on a les hommes pour bouger sur le système et notre animation, peut-être plus en adéquation avec le profil des joueurs. »