Crise à l'OM : Une accusation est lâchée dans L'EQUIPE du Soir, «je ne peux pas le prouver, mais...»

Depuis quelques temps maintenant, l’OM est dans une situation délicate. L’élimination en Ligue des champions contre Bruges a plongé le club phocéen dans une crise importante. Et l’équipe marseillaise ne semble pas arriver à sortir la tête de l’eau. Un journaliste s’est alors permis une accusation dans L’Equipe du Soir concernant le réel problème des Olympiens.
La crise ne semble décidément pas vouloir se terminer à l’OM. Plongé dans cette situation particulièrement délicate après son élimination en Ligue des champions suite à sa défaite contre Bruges, le club phocéen ne semble pas arriver à sortir la tête de l’eau. Cette mauvaise passe fait d’ailleurs des dégâts, puisqu’elle a notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a été démis de ses fonctions il y a quelques jours et a été remplacé par Habib Beye sur le banc marseillais.
La crise n’en finit plus à l’OM
Mais l’OM a beau opérer quelques changements, les résultats ne suivent toujours pas. Les Marseillais n’ont remporté qu’un seul de leur cinq derniers matchs (contre Rennes en Coupe de France). La première d’Habib Beye sur le banc olympien contre Brest s’est d’ailleurs soldée par une défaite (2-0). Gregory Schneider s’est alors permis une accusation quant à la réelle nature des mauvais résultats du moment à l’OM.
«Je pense que ça les a siphonné sur le long terme»
« Je crois qu’il y a quelque chose qui appartient à De Zerbi, qui est le fait de tirer systématiquement sur la corde émotionnelle. Il trouvait à chaque fois des ressorts émotionnels. Il les trouvait sur Rabiot, un coup c’était Balerdi, un coup c’était Murillo... Je pense que ça les a totalement siphonné. Je ne peux pas le prouver, mais je pense que ça les a siphonné sur le long terme » a lancé le journaliste sur le plateau de L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.