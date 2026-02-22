Crise à l'OM : Une accusation est lâchée dans L'EQUIPE du Soir, «je ne peux pas le prouver, mais...»

Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant, l’OM est dans une situation délicate. L’élimination en Ligue des champions contre Bruges a plongé le club phocéen dans une crise importante. Et l’équipe marseillaise ne semble pas arriver à sortir la tête de l’eau. Un journaliste s’est alors permis une accusation dans L’Equipe du Soir concernant le réel problème des Olympiens.

La crise ne semble décidément pas vouloir se terminer à l’OM. Plongé dans cette situation particulièrement délicate après son élimination en Ligue des champions suite à sa défaite contre Bruges, le club phocéen ne semble pas arriver à sortir la tête de l’eau. Cette mauvaise passe fait d’ailleurs des dégâts, puisqu’elle a notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi. Le technicien italien a été démis de ses fonctions il y a quelques jours et a été remplacé par Habib Beye sur le banc marseillais.

Le départ de De Zerbi ne changera rien, «le vrai problème à l’OM, c’est…» https://t.co/x7DB4F7bsb — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

La crise n’en finit plus à l’OM Mais l’OM a beau opérer quelques changements, les résultats ne suivent toujours pas. Les Marseillais n’ont remporté qu’un seul de leur cinq derniers matchs (contre Rennes en Coupe de France). La première d’Habib Beye sur le banc olympien contre Brest s’est d’ailleurs soldée par une défaite (2-0). Gregory Schneider s’est alors permis une accusation quant à la réelle nature des mauvais résultats du moment à l’OM.