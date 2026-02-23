En froid à l’OM, ils se rabibochent… grâce à de la musique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en début de saison n’a pas été la première entre deux joueurs à l'OM. En effet, par le passé, d’autres coéquipiers olympiens étaient loin d’être les meilleurs amis du monde. Mais voilà qu’au fil du temps, ce conflit a fini par se résoudre. Et la musique a permis de rabibocher ces deux joueurs de l’OM.

Formé à l’OL, Hatem Ben Arfa s’est révélé à Lyon avant ensuite de rejoindre l’autre Olympique. En effet, en 2008, l’ancien international français a posé ses valises du côté de Marseille, où il sera resté à l’OM jusqu’en 2010. Mais voilà que du côté de la Canebière, les premiers pas de Ben Arfa n’ont pas été si calmes que cela et quelques tensions avec un coéquipier avait alors éclaté.

« On a failli se battre, plusieurs fois » Comme le dit le dicton : la musique adoucit les moeurs. Et c’est ce qui est arrivé entre Hatem Ben Arfa et Benoit Cheyrou à l’OM. Ce dernier avait raconté cette histoire pour Kampo en 2025. C’est ainsi qu’entre les deux coéquipiers olympiens, c’était initialement tendu. « Ben Arfa ? Quand il avait envie, il pouvait dribbler n’import qui. Ça avait mal commencé ? Ouais, il y a eu pas mal d’histoires dans les vestiaires, avec lui, avec Gignac. Hatem, les premiers jours, on a failli se battre, plusieurs fois. On était trop différent, on ne se comprenait pas », avouait Cheyrou.