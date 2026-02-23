En froid à l’OM, ils se rabibochent… grâce à de la musique !

L’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en début de saison n’a pas été la première entre deux joueurs à l'OM. En effet, par le passé, d’autres coéquipiers olympiens étaient loin d’être les meilleurs amis du monde. Mais voilà qu’au fil du temps, ce conflit a fini par se résoudre. Et la musique a permis de rabibocher ces deux joueurs de l’OM.
Formé à l’OL, Hatem Ben Arfa s’est révélé à Lyon avant ensuite de rejoindre l’autre Olympique. En effet, en 2008, l’ancien international français a posé ses valises du côté de Marseille, où il sera resté à l’OM jusqu’en 2010. Mais voilà que du côté de la Canebière, les premiers pas de Ben Arfa n’ont pas été si calmes que cela et quelques tensions avec un coéquipier avait alors éclaté.
« On a failli se battre, plusieurs fois »
Comme le dit le dicton : la musique adoucit les moeurs. Et c’est ce qui est arrivé entre Hatem Ben Arfa et Benoit Cheyrou à l’OM. Ce dernier avait raconté cette histoire pour Kampo en 2025. C’est ainsi qu’entre les deux coéquipiers olympiens, c’était initialement tendu. « Ben Arfa ? Quand il avait envie, il pouvait dribbler n’import qui. Ça avait mal commencé ? Ouais, il y a eu pas mal d’histoires dans les vestiaires, avec lui, avec Gignac. Hatem, les premiers jours, on a failli se battre, plusieurs fois. On était trop différent, on ne se comprenait pas », avouait Cheyrou.
« Depuis ce jour là, il a complètement changé »
Mais tout a fini par rentrer dans l’ordre entre Benoit Cheyrou et Hatem Ben Arfa grâce à la musique. « Un jour, je suis dans le bus, il devait derrière moi ou à côté, il entend la musique que j’écoute. Il dit : « Ah tu écoutes ça comme musique ? ». C’était du rap ou du rnb. Je lui passe un écouteur, on écoute ensemble. Je suis surpris. Depuis ce jour là, il a complètement changé, il s’est ouvert, on a rigolé ensemble. Alors qu’on était vraiment différent », confiait l’ancien de l’OM.