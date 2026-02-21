L’avenir d’Antoine Dupont fait l’objet d’un pari : «Il finira…» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Antoine Dupont a encore, sauf catastrophe, encore quelques belles années devant lui pour performer au plus haut niveau. Mais quid de l'avenir de la star du Stade Toulousain et du XV de France quand il en aura fini sur le terrain ? Certains ont déjà quelques pistes pour le prochain défi que relèvera Dupont, allant même jusqu’à présent un pari sur le sujet.

De retour d’une grave blessure au genou, Antoine Dupont prouve à chaque match qu’il n’a rien perdu de son talent. Que ce soit avec le XV de France ou le Stade Toulousain, le demi de mêlée continue de faire forte impressionner. Et cela pourrait continuer encore un moment. En effet, à 29 ans, Dupont ne devrait pas prendre sa retraite de sitôt. Mais voilà que son avenir fait tout de même l’objet de certaines discussions. Ainsi, où le verra-t-on une fois qu’il aura décidé de raccrocher les crampons ?

« Antoine Dupont finira sélectionneur du XV de France » Difficile aujourd’hui d’avoir une idée précise concernant l’avenir d’Antoine Dupont. Mais voilà que Mourad Boudjellal avait lui déjà un scénario très clair en tête en 2023. En effet, l’ancien patron du RCT avait pris les paris pour Antoine Dupont à propos d’une future carrière… d’entraîneur. « C'est le patron, peut-être même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je peux vous tenir un pari, je vous l'annonce aujourd'hui, Antoine Dupont est un garçon très intelligent, il a une vision du rugby exceptionnelle, je vous lance un pari : Antoine Dupont finira sélectionneur du XV de France. Je ne pense pas qu'il succède à Galthié, il y en aura eu un autre entre temps, mais il finira sélectionneur de l'équipe de France, ça sera le patron du rugby français. C'est le boss », lâchait-t-il pour Eurosport.