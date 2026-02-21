Polémique avec Antoine Dupont, la nouvelle qui pourrait tout changer

Alexis Brunet

Dernièrement, Antoine Dupont et plus globalement le Stade Toulousain ont fait parler d’eux. Ces derniers sont pris à travers une polémique et sont accusés d’avoir voulu contourner le salary cap. Toutefois, dans un futur proche, le demi de mêlée pourrait bien recevoir une bonne nouvelle, lui qui s’est déjà manifesté pour un changement de cet aspect du rugby.

Le Stade Toulousain et Antoine Dupont sont en pleine tourmente. Dernièrement, le journal L’Équipe a accusé le club de Didier Lacroix d’avoir conclu des contrats de droits à l’image avec la société 3S-Alyzia (partenaire du club) pour de très gros montants (plus de 1,5 M € pour Dupont). Selon le quotidien sportif, ces contrats n’ont quasiment aucune contrepartie visible (utilisation d’image, présence ou engagement effectif), ce qui suscite des doutes sur leur réalité économique et leur intégration correcte dans le salary cap.

« Le Salary Cap a besoin d’évoluer » Le salary cap pose donc des problèmes au Stade Toulousain et à Antoine Dupont, mais cela pourrait être prochainement de l’histoire ancienne. Provale, le syndicat des joueurs de rugby professionnel, souhaite que les choses changent, comme l’a dévoilé son président, Malik Hamadache, à France Bleu. « Aujourd'hui, le Salary Cap a besoin d'évoluer, car le rugby a évolué. La tendance que le rugby a, et l'impact qu'ont les joueurs au niveau international demandent une revisite du salary cap. Aujourd’hui le rugby est de plus en plus regardé, de plus en plus suivi, donc aujourd'hui c'est normal que ces joueurs-là aient une image à faire valoir. Ils ne veulent pas être concurrents de leur club, ils veulent être à leur côté, c'est pour ça qu'il y a toutes ces problématiques. »