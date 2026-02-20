«A 15 ans, je me disais...», l'anecdote que personne n'a vu venir sur Antoine Dupont !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs années maintenant, Antoine Dupont est unanimement reconnu comme étant l’un des meilleurs joueurs du monde. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a travaillé dur pour en arriver là et déjà lorsqu’il avait à peine 15 ans il ne prenait rien à la légère, comme l’a révélé l’un de ses anciens coéquipiers chez les jeunes.

En ce moment, lors du Tournoi des Six Nations, le XV de France peut compter sur un Antoine Dupont en pleine forme. Parfaitement remis de sa grave blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant de longs mois, le demi de mêlée forme une charnière de grande qualité aux côtés de Matthieu Jalibert. Plus globalement, cela fait de nombreuses années que le Toulousain affiche un très haut niveau.

L’anecdote d’un ancien coéquipier d’Antoine Dupont Si Antoine Dupont peut aujourd’hui se vanter d’être l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est qu’il ne laisse passer aucun détail. Cela a d’ailleurs commencé très jeune, comme l’a confié Rémy Doutre, qui est journaliste chez Ici Occitanie, mais qui a surtout évolué avec le demi de mêlée chez les jeunes du côté d’Auch. « Toi t'as chaud, tu veux sortir du vestiaire et lui il restait parce qu'il prenait le temps de s'étirer, de prendre soin de lui. Alors qu'à 15 ans moi je me disais 'c'est pas grave', alors qu'en fait il avait raison. »