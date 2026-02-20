Christophe Urios a fait une erreur, voilà l'origine du transfert d'Antoine Dupont ?

Axel Cornic

A 29 ans, Antoine Dupont est au summum de sa carrière et fait le bonheur du XV de France, avec lequel il dispute actuellement le 6 Nations 2026, tout comme de son club du Stade Toulousain. Mais il aurait pu avoir une trajectoire bien différente, s’il n’avait pas quitté le Castres Olympique à cause de certains désaccords avec Christophe Urios, son manager de l’époque.

On ne présente plus Antoine Dupont. Véritable prodige du ballon ovale, le demi de mêlée régale les observateurs à chacune de ses sorties. Même une nouvelle grave blessure au genou n’a pas eu raison de lui, puisqu’il a fait un retour fracassant avec le XV de France, après presque un an d’absence.

Antoine Dupont face à «un pilier de 115 kilos» : Ça s'est mal fini pour son coéquipier https://t.co/JTBwadsF5t — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

« Il n'y avait pas beaucoup de communication entre Urios et lui » A Toulouse on suit sans aucun doute de très près les prestations de Dupont... mais c’est également le cas chez le grand rival ! Car il ne fait oublier que le rugbyman a débuté sa carrière chez le voisin du Castres Olympiques, qu’il a ensuite quitté en 2017 à cause d’un désaccord avec Christophe Urios, son coach de l’époque. « Il n'y avait pas beaucoup de communication entre Urios et lui » a avait confié son frère, dans un entretien accordé à L’Equipe en 2024.