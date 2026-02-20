Antoine Dupont face à «un pilier de 115 kilos» : Ça s'est mal fini pour son coéquipier

Axel Cornic

Comme tout demi de mêlée, Antoine Dupont n’est pas très imposant par sa taille. Mais la star française a montré tellement de fois avec le Stade Toulousain comme avec le XV de France que cela ne comptait guère et un nouvel exemple nous a été livré tout récemment, avec l’un de ses anciens coéquipiers.

Presque un an après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont a fait son retour avec le XV de France. Et il semble n’être jamais parti, puisque le demi de mêlée de 29 ans a tout de suite récupéré le capitanat et surtout, son rôle de leader sur le terrain. On l’a vu contre l’Irlande (36-14), mais surtout contre le Pays de Galles (12-54).

« Il est arrivé en cadet première année, moi j'y étais l'année d'avant » En plus de mener le jeu d’une main de maître, Antoine Dupont a en effet montré qu’il était toujours ce joueur capable de défier les défenses, même les plus gros physiques. Mais ce n’est pas une nouveauté, comme l’a raconté l’un de ses anciens coéquipiers. « Toto est arrivé en cadet première année, moi j'y étais l'année d'avant. Comme il allait jouer avec les deuxièmes années, il fallait quelqu'un qui soit là régulièrement » a raconté Rémy Doutre, qui était son capitaine chez les jeunes du FC Auch.