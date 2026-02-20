Antoine Dupont face à «un pilier de 115 kilos» : Ça s'est mal fini pour son coéquipier

Comme tout demi de mêlée, Antoine Dupont n’est pas très imposant par sa taille. Mais la star française a montré tellement de fois avec le Stade Toulousain comme avec le XV de France que cela ne comptait guère et un nouvel exemple nous a été livré tout récemment, avec l’un de ses anciens coéquipiers.
Presque un an après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont a fait son retour avec le XV de France. Et il semble n’être jamais parti, puisque le demi de mêlée de 29 ans a tout de suite récupéré le capitanat et surtout, son rôle de leader sur le terrain. On l’a vu contre l’Irlande (36-14), mais surtout contre le Pays de Galles (12-54).
« Il est arrivé en cadet première année, moi j'y étais l'année d'avant »
En plus de mener le jeu d’une main de maître, Antoine Dupont a en effet montré qu’il était toujours ce joueur capable de défier les défenses, même les plus gros physiques. Mais ce n’est pas une nouveauté, comme l’a raconté l’un de ses anciens coéquipiers. « Toto est arrivé en cadet première année, moi j'y étais l'année d'avant. Comme il allait jouer avec les deuxièmes années, il fallait quelqu'un qui soit là régulièrement » a raconté Rémy Doutre, qui était son capitaine chez les jeunes du FC Auch.
« Je vois arriver le pilier qui faisait 110-115 kilos, Toto le retourne ! »
« Un jour, on a fait un match contre des joueurs plus âgés de Lannemezan. Je vois arriver le pilier qui faisait 110-115 kilos, Toto le retourne ! » a raconté celui qui a finalement quitté le rugby pour le monde des médias, puisqu’il est désormais journaliste à ICI Occitanie. « Je me dis que je peux le faire aussi. Le mec est arrivé lancé... et je me suis fait asseoir, je suis tombé sur le cul ! Antoine Dupont c'est une force de la nature, il a des qualités exceptionnelles ».