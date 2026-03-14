RC Lens : Un joueur habitué des soirées festives, « il avait les yeux éclatés à l’entraînement»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cours de leur carrière, certains joueurs ont traîné une réputation de fêtard. C’est le cas notamment de Ronaldinho ou encore Neymar, aperçus en boîte de nuit durant leur passage au PSG. Mais d’autres clubs de Ligue 1 ont aussi accueilli certains oiseaux de nuit, dont le RC Lens…

Pour être footballeur professionnel, et rester performant sur la durée, une hygiène de vie irréprochable est nécessaire. Cela implique un temps de sommeil conséquent pour récupérer et un régime alimentaire strict. Mais certains joueurs ont du mal à adopter ce rythme et cèdent parfois aux tentations. C’est le cas d’El-Hadji Diouf au RC Lens, comme l’avait révélé son ancien coéquipier Daniel Moreira dans un entretien accordé à L’Équipe l’année dernière.

Un joueur du RC Lens se fait humilier en public, «j’ai eu envie de tout casser» https://t.co/Wu2PafkElm — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

« Il prenait le train à Arras et rentrait à 7 heures du matin pour rejoindre directement l'entraînement depuis Paris » À l’époque, l’ancien joueur avait présenté El-Hadji Diouf comme le coéquipier « le plus fêtard » qu’il avait côtoyé dans sa carrière. « Dans la semaine, on ne le voyait pas du tout pendant les séances. Il s'en foutait car il sortait le soir. Il prenait le train à Arras et rentrait à 7 heures du matin pour rejoindre directement l'entraînement depuis Paris, a-t-il révélé. Il avait les yeux éclatés ! Il arrivait en disant : ''Laissez-moi dormir !'' Après les matches, on était tous ensemble et il nous faisait découvrir quelques endroits sympathiques dans le coin. »