Kylian Mbappé président de la République ? La réponse pleine d’humour dans la presse

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des joueurs les plus influents de sa génération, Kylian Mbappé a notamment une relation assez proche avec l’actuel président de la République Emmanuel Macron. Interrogé sur son après carrière, l’attaquant de 27 ans évoluant au Real Madrid a répondu avec humour sur une potentielle reconversion en tant que président de la République.

A seulement 27 ans, Kylian Mbappé a vécu beaucoup de choses au cours de sa carrière. Capitaine de l’équipe de France depuis trois ans, la star du Real Madrid a accompli beaucoup. S’il lui reste encore assurément de nombreuses années au plus haut niveau, le Bondynois est récemment revenu sur certains points importants concernant son avenir. Mbappé a notamment été interrogé par plusieurs de ses coéquipiers des Bleus concernant la fin de sa carrière. Et clairement, l’ancien attaquant du PSG ne se voit pas en futur président de la République, ni même en politique.

« Ce n'est pas dans mes projets. Je suis déjà assez détesté comme ça » « Non, ne vous inquiétez pas, je ne parle pas d'être président de la République. Pas mal de gens me disent ça, mais ce n'est pas dans mes projets. Je suis déjà assez détesté comme ça (rires). Je peux prévoir d'être plus dans l'anonymat », a ainsi confié Kylian Mbappé dans les colonnes du Parisien. En revanche, le numéro 10 du Real Madrid et de l’équipe de France ne cache pas la possibilité de se concentrer pleinement dans les affaires.