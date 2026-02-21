Antoine Dupont, la particularité avec son salaire : «Aucun joueur français n’avait eu…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après deux victoires en deux matchs, le XV de France va tenter de réaliser la passe de trois face à l’Italie dans ce Tournoi des VI Nations. Pour y arriver, les Bleus pourront bien évidemment compter sur Antoine Dupont, enfin de retour en sélection avec sa grave blessure au genou. Plus que jamais, les projecteurs sont braqués sur le demi de mêlée. Il faut dire qu’aujourd’hui, Dupont est plus qu’un simple joueur de rugby et cela se répercuterait notamment sur ses émoluments. Explications.

Au cours des dernières années, Antoine Dupont a vu sa cote de popularité exploser auprès du grand public. Désormais, le joueur du Stade Toulousain et du XV de France n’est plus seulement connu qu’auprès des fans de rugby, mais bel et bien de tout le monde. Signe de cette grande popularité auprès des Français, Antoine Dupont s’est classé à la 9ème des personnalités préférées de ses compatriotes lors du dernier classement du JDD. Une image qui intéresse forcément les marques et ça lui permet alors de gagner gros.

« Gagner plus en droits d’image qu’en salaire » C’est ainsi qu’une particularité serait à noter avec l’argent gagné par Antoine Dupont que ce soit grâce au Stade Toulousain et son droit à l’image. C’est Mourad Boudjellal qui avait d’ailleurs souligné cela dans des propos accordés à Rugby Magazine, expliquant : « Le rugby, qui s’est popularisé, est capable de fabriquer des stars pour être un vecteur de consommation auprès des gens. Antoine fait du bien au rugby. Il est devenu un phénomène que tout le monde veut voir. Depuis Chabal, aucun joueur français eu une telle notoriété, jusqu’à gagner plus en droits d’image qu’en salaire ».