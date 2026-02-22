Sébastien Chabal se lâche sur Antoine Dupont : «On a la chance de...»

Ancien international français, Sébastien Chabal est une icone du rugby tricolore. Mais alors qu'il a passé le témoin depuis plusieurs années, l'ancien troisième ligne aile, qui est désormais consultant de Canal+, salue la nouvelle génération à commencer par Antoine Dupont.
Icone du rugby français, Sébastien Chabal a porté le maillot des Bleus à 62 reprises entre 2000 et 2011. Mais surtout, l'ancien troisième aile s'est imposé un joueur inoubliable par son charisme et ses placages toujours très impressionnants. Chouchou du public tricolore, Sébastien Chabal, consultant Canal+ pour le Top 14, assure donc qu'il continue à suivre le XV de France avec grand plaisir.
Chabal commente la nouvelle génération du rugby français
« L'équipe de France la regarde pour plaisir. Je ne bosse pas sur l'équipe de France. Moi moi le le lien que j'ai avec le rugby, c'est le top 14, c'est le championnat, c'est pas l'équipe de France. Donc les jours où quand il y a l'équipe de France, je ne bosse pas. Ça a été un amour fou avec ce sport forcément et un attachement incroyable », racontait-il l'année dernière dans une interview pour le podcast Legend, avant d'en dire plus sur la nouvelle génération du rugby français, ainsi que sur Antoine Dupont.
«C'est fantastique»
« Je pense que je n'aurais pas eu ma place dans cette équipe tellement il y a de talent, vraiment. Je crois qu'on a une chance incroyable, une génération de fou en quantité, en qualité. On a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde en la personne d'Antoine Dupont qui porte qui porte cette cette équipe de France. C'est fantastique. C'est fantastique de voir ce que le rugby ce que le rugby a fait. Franchement, bluffé et et fier d'avoir fait partie de cette histoire de de cette équipe de France, tu vois. Même si c'est il y a longtemps, c'est la suite. Nous, on est on est le passé et la suite est belle et et aujourd'hui, il faut qu'ils gagnent. Aujourd'hui, il va falloir qu'ils gagnent des titres. En fait, c'est le problème de cette équipe de France. Depuis toujours, elle est forte des fois un peu moins forte, ce sont des cycles. Et là, on a une génération qui joue ensemble depuis 3-4 ans, ils commencent à avoir une grosse expérience collective et là il faut qu'ils gagnent des titres », ajoutait Sébastien Chabal.