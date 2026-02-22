Sébastien Chabal se lâche sur Antoine Dupont : «On a la chance de...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien international français, Sébastien Chabal est une icone du rugby tricolore. Mais alors qu'il a passé le témoin depuis plusieurs années, l'ancien troisième ligne aile, qui est désormais consultant de Canal+, salue la nouvelle génération à commencer par Antoine Dupont.

Icone du rugby français, Sébastien Chabal a porté le maillot des Bleus à 62 reprises entre 2000 et 2011. Mais surtout, l'ancien troisième aile s'est imposé un joueur inoubliable par son charisme et ses placages toujours très impressionnants. Chouchou du public tricolore, Sébastien Chabal, consultant Canal+ pour le Top 14, assure donc qu'il continue à suivre le XV de France avec grand plaisir.

Un geste technique 5 étoiles ⭐️



Ce offload décisif dans la chute signé Antoine Dupont, contre l'Italie, en 2021 😮‍💨#GreatnessM6N #Since1883 pic.twitter.com/MlqQjY6t5i — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 21, 2026

Chabal commente la nouvelle génération du rugby français « L'équipe de France la regarde pour plaisir. Je ne bosse pas sur l'équipe de France. Moi moi le le lien que j'ai avec le rugby, c'est le top 14, c'est le championnat, c'est pas l'équipe de France. Donc les jours où quand il y a l'équipe de France, je ne bosse pas. Ça a été un amour fou avec ce sport forcément et un attachement incroyable », racontait-il l'année dernière dans une interview pour le podcast Legend, avant d'en dire plus sur la nouvelle génération du rugby français, ainsi que sur Antoine Dupont.