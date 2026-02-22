Le XV de France est chamboulé quelques heures avant un match : L'absence de Matthieu Jalibert change tout (et son remplaçant va vous surprendre)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de Tournoi des VI Nations très abouti avec deux belles victoires, le XV de France attend sereinement la venue de l'Italie à Lille ce dimanche. Mais les Bleus devront faire sans Matthieu Jalibert, très impressionnant. Et pour le remplacer, Fabien Galthié a effectué... trois changements !

Immense favori dans ce Tournoi des VI Nations, le XV de France rêve du Grand Chelem. Et c'est très bien parti. En effet, les Bleus ont signé victoire éclatante contre l'Irlande (36-14) avant d'atomiser le Pays de Galles à Cardiff (54-12). C'est donc très sereinement que les hommes de Fabien Galthié attendent l'Italie qui sera à Lille ce dimanche pour défier les Bleus. Néanmoins, une mauvaise nouvelle pourrait bien tout gâcher.

Une petite gêne au mollet m’oblige à déclarer forfait pour le match de demain.

Merci pour vos messages, je serai à fond derrière les copains ! 🇫🇷💪🏻 pic.twitter.com/z84c9n2w60 — Matthieu Jalibert (@MattJalibert) February 21, 2026

Jalibert, le très gros coup dur pour le XV de France En effet, samedi soir, la nouvelle est tombée seulement quelques heures avant le coup d'envoi du match : Matthieu Jalibert est forfait. Un énorme coup dur pour le XV de France qui est privé de son meilleur joueur depuis le début du Tournoi des VI Nations. Son association avec Antoine Dupont faisait des étincelles. Mais il faudra donc tout repenser. « Une petite gêne au mollet m’oblige à déclarer forfait pour le match de demain. Merci pour vos messages, je serai à fond derrière les copains ! », a écrit Matthieu Jalibert sur ses réseaux sociaux.