Le XV de France est chamboulé quelques heures avant un match : L'absence de Matthieu Jalibert change tout (et son remplaçant va vous surprendre)

Après un début de Tournoi des VI Nations très abouti avec deux belles victoires, le XV de France attend sereinement la venue de l'Italie à Lille ce dimanche. Mais les Bleus devront faire sans Matthieu Jalibert, très impressionnant. Et pour le remplacer, Fabien Galthié a effectué... trois changements !
Immense favori dans ce Tournoi des VI Nations, le XV de France rêve du Grand Chelem. Et c'est très bien parti. En effet, les Bleus ont signé victoire éclatante contre l'Irlande (36-14) avant d'atomiser le Pays de Galles à Cardiff (54-12). C'est donc très sereinement que les hommes de Fabien Galthié attendent l'Italie qui sera à Lille ce dimanche pour défier les Bleus. Néanmoins, une mauvaise nouvelle pourrait bien tout gâcher.
Jalibert, le très gros coup dur pour le XV de France
En effet, samedi soir, la nouvelle est tombée seulement quelques heures avant le coup d'envoi du match : Matthieu Jalibert est forfait. Un énorme coup dur pour le XV de France qui est privé de son meilleur joueur depuis le début du Tournoi des VI Nations. Son association avec Antoine Dupont faisait des étincelles. Mais il faudra donc tout repenser. « Une petite gêne au mollet m’oblige à déclarer forfait pour le match de demain. Merci pour vos messages, je serai à fond derrière les copains ! », a écrit Matthieu Jalibert sur ses réseaux sociaux.
Galthié change tout
Par conséquent, Fabien Galthié a du agir rapidement pour compenser l'absence de Matthieu Jalibert. Et le choix peut surprendre puisque c'est un joueur qui évolue à un autre poste qui va le remplacer. Il s'agit en effet de Gaël Dréan qui va connaître sa première sélection avec le XV de France. Le Toulonnais va effectivement s'installer à l'aile au sein d'un remaniement plus important. En effet, c'est Thomas Ramos qui évoluera à l'ouverture contre l'Italie dimanche. Un choix habituel lorsque Romain Ntamack et Matthieu Jalibert sont absents, et qui pousse Théo Attissogbe à délaisser son aile pour s'installer à l'arrière et c'est donc Gaël Dréan qui prend la place du Palois. L'absence de Jalibert pousse donc Fabien Galthié à faire un coup à trois bandes pour le remplacer.