La «catastrophe» redoutée par un joueur du XV de France à Marseille

Ce dimanche, le XV de France va poursuivre son Tournoi des VI Nations avec la réception de l’Italie. C’est au Stade de France que les joueurs de Fabien Galthié vont disputer cette rencontre. Si l’enceinte dyonisienne est la maison des Bleus, il n’est pas rare de les voir parfois évoluer ailleurs en France. Le XV de France a ainsi notamment pu jouer du côté de Marseille, mais voilà que ça ne s’est pas très bien passé pour certains.

A domicile, c’est au Stade de France que le XV de France dispute la grande partie de ses matchs. Mais voilà que certains affiches des Bleus sont parfois délocalisés dans d’autres villes en France. Ainsi, on a pu voir les Français jouer ailleurs qu’à Saint-Denis. Le XV de France a notamment évolué du côté de Marseille, au Vélodrome, à plusieurs reprises. Ancien international, Fabien Pelous a connu cette expérience et ça l’a particulièrement marqué puisque la préparation du match a été mouvementée…

« Le bus était bloqué dans les embouteillages » En 2025, dans un entretien accordé à L’Equipe, Fabien Pelous avait ainsi raconté l’avant-match animé vécu par le groupe du XV de France avant une rencontre à Marseille. C’est ainsi qu’il avait confié dans un premier temps : « Lors du deuxième test-match de novembre 2000 à Marseille (victoire 42-33), on est arrivés au stade Vélodrome quarante-cinq minutes avant le coup d'envoi. On venait d'Aix-en-Provence et le bus était bloqué dans les embouteillages. Les motards qui nous escortaient n'arrêtaient pas de klaxonner pour se frayer un chemin dans le trafic, mais les Marseillais leur répondaient d'aller se faire enc**** ».