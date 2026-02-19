«On ne l'avait pas pressenti» : Une légende du rugby français n'y croyait pas, Antoine Dupont l'a fait !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà présenté comme un grand espoir du rugby lorsqu'il évoluait dans les équipes de jeunes, Antoine Dupont a largement confirmé son statut en gravissant les échelons pour s'imposer comme l'un des tous meilleurs joueurs de rugby au monde. Au point d'impressionner l'un de ses anciens entraîneurs en jeunes.

Depuis son plus jeune âge, Antoine Dupont est présenté comme un futur grand joueur du XV de France. Et le demi-de-mêlée n'a d'ailleurs pas déçu puisqu'il a rapidement confirmé son talent au plus haut niveau. Légende du rugby français, Fabien Pelous, qui a brièvement entraîné Antoine Dupont en équipe de jeunes, racontait d'ailleurs en 2021 tout le bien qu'il pensait du numéro 9 du Stade Toulousain.

Fabien Pelous impressionné par Antoine Dupont... « Pour Antoine Dupont, qui symbolise ce renouveau français, cela se voyait comme le nez au milieu de la figure qu’il pouvait changer le destin d’une équipe de France. Honnêtement, c’est vraiment le genre de garçon qui est capable de nous faire gagner une Coupe du Monde. Même surveillé de près, il sort des exploits en permanence. C’est vrai au Stade Toulousain et en équipe de France », confiait-il à l'époque.