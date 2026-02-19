«On ne l'avait pas pressenti» : Une légende du rugby français n'y croyait pas, Antoine Dupont l'a fait !

Déjà présenté comme un grand espoir du rugby lorsqu'il évoluait dans les équipes de jeunes, Antoine Dupont a largement confirmé son statut en gravissant les échelons pour s'imposer comme l'un des tous meilleurs joueurs de rugby au monde. Au point d'impressionner l'un de ses anciens entraîneurs en jeunes.
Depuis son plus jeune âge, Antoine Dupont est présenté comme un futur grand joueur du XV de France. Et le demi-de-mêlée n'a d'ailleurs pas déçu puisqu'il a rapidement confirmé son talent au plus haut niveau. Légende du rugby français, Fabien Pelous, qui a brièvement entraîné Antoine Dupont en équipe de jeunes, racontait d'ailleurs en 2021 tout le bien qu'il pensait du numéro 9 du Stade Toulousain.
Fabien Pelous impressionné par Antoine Dupont...
« Pour Antoine Dupont, qui symbolise ce renouveau français, cela se voyait comme le nez au milieu de la figure qu’il pouvait changer le destin d’une équipe de France. Honnêtement, c’est vraiment le genre de garçon qui est capable de nous faire gagner une Coupe du Monde. Même surveillé de près, il sort des exploits en permanence. C’est vrai au Stade Toulousain et en équipe de France », confiait-il à l'époque.
... mais il ne l'imaginait pas capitaine
En 2023, deux ans plus tard, Fabien Pelous était toujours aussi élogieux à l'égard d'Antoine Dupont. « Antoine Dupont me bluffe comme d’autres m’ont bluffé dans leur temps. Il a le truc en plus par rapport aux joueurs de sa génération. On a rarement eu des joueurs avec une telle maîtrise physique, technique et qui sent à ce point le jeu. Il me fait penser à Philippe Carbonneau. C’était un autre rugby mais Philippe avait ces qualités et surtout une compréhension exceptionnelle du jeu. C’est typiquement le joueur qui peut te faire gagner une Coupe du monde parce qu’il peut renverser un match », confiait-il auprès de Rugbyrama. Autrement dit, Fabien Pelous n'est pas surpris de la dimension prise par Antoine Dupont, mais se dit toutefois étonné d'un aspect particulier, son leadership. Il n'aurait effectivement jamais pensé le voir devenir capitaine du XV de France : « Son leadership ? Leader par l’exemple et par ce qu’il faisait sur le terrain, oui. Mais de là ce qu’il soit capitaine du XV de France aussi jeune, on ne l’avait franchement pas pressenti ».