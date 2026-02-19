«Vous allez faire votre boulot» : Antoine Dupont prévient un journaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le XV de France ne peut plus se cacher. En effet, les Bleus se présentent en immense favori du Tournoi des VI Nations, au point que le Grand Chelem semble désormais inévitable. Cependant, Antoine Dupont refuse de crier victoire et le fait savoir à un journaliste.

Vainqueur la saison dernière, le XV de France était plus que jamais favori pour le Tournoi des VI Nations 2026. Un statut largement assumé par les Bleus qui ont réalisé deux premières démonstrations contre l'Irlande (36-24) puis au Pays de Galles (54-12). Par conséquent, les hommes de Fabien Galthié sont idéalement lancé dans la quête d'un Grand Chelem qui semble parfaitement engagé. Interrogé à ce sujet, Antoine Dupont préfère toutefois se montrer prudent et l'a fait savoir à sa manière à un journaliste.

Antoine Dupont refuse de crier victoire « Vous allez faire votre boulot, nous on va faire le nôtre. Je pense qu’on a cette expérience-là aujourd’hui, de se dire que jusqu’à la dernière journée, le Tournoi ne sera pas gagné. Aujourd’hui on est en bonne position, oui, mais il nous reste trois gros matchs. On voit l’intensité des matchs chaque week-end. C’est très dur de gagner tous les week-ends. Donc on va se concentrer, c’est ce que Fabien disait, mais c’est la vérité. C’est la meilleure façon d’arriver au bout de cette compétition, c’est prendre les matchs les uns après les autres avec le plus de sérieux possible, le plus de concentration possible pour pouvoir se diriger et être en meilleure posture à la fin du tournoi », confiait-il en conférence de presse.