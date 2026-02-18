L'UBB rate le transfert d'Antoine Dupont : Voilà le joueur qui a tout gâché

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont fait les beaux jours du Stade Toulousain depuis plusieurs années. Et pourtant, c'est bien l'UBB qui aurait pu profiter des talents de l'actuel capitaine du XV de France. Mais un joueur a rendu impossible ce transfert.

Dès son plus jeune âge, Antoine Dupont ne laissait personne insensible à son talent. Le demi-de-mêlée, formé à Auch, avait ainsi rejoint Castres en 2014 pour lancer sa carrière professionnelle. Un choix qu'il ne regrette évidemment pas puisqu'il s'est ensuite au Stade Toulousain en 2017 où il a tout explosé au point de s'imposer comme le meilleur joueur du monde. Et pourtant, tout aurait pu se passer différemment s'il avait choisi une autre option pour son avenir.

Le retour du 9 iem avant en défense, Antoine Dupont, cette machine sur cette séquence à 5 m pic.twitter.com/1FOQaPuBxL — Yann UBB LG - Podcast UBBistes ⭐ (@tuisovaubb) February 17, 2026

Quand Antoine Dupont était proche de l'UBB En effet, avant Castres, Antoine Dupont aurait pu signer à l'UBB. Dans les colonnes de Ouest-France, Laurent Marti, président du club bordelais, raconte d'ailleurs cet épisode : « Ce qui le dérangeait (Dupont, NDLR), c’était qu’il y avait déjà un demi de mêlée très talentueux dans l’effectif et qui allait éclore ». Et ce joueur était évidemment Baptiste Serin, dont la présence dans l'effectif bordelais a pesé lourd. « Ça l’a un peu refroidi, il a refusé l’UBB », ajoute Laurent Marti.