Sarah Knafo - Un joueur du Top 14 répond à la polémique : «Je ne veux pas être associé à elle»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En pleine campagne pour les élections municipales, deux candidates à la mairie de Paris étaient à Jean-Bouin dimanche afin d’assister à la rencontre de Top 14 opposant le Stade Français à Toulouse (9-13). Sarah Knafo, qui se présente sous l’étiquette Reconquête, était là et un joueur a fait savoir qu’il ne voulait pas être associé à elle.

Si Toulouse s’est imposé sur la pelouse du Stade Français (9-13) dimanche, pour le compte de la 17e journée de Top 14, il n’y a pas que le résultat de cette rencontre qui a fait parler. Plusieurs candidates à la mairie de Paris étaient en effet présentes à Jean-Bouin, à commencer par Rachida Dati, candidate sous l’étiquette LR/Modem/UDI, qui est allée à la rencontre des supporters et s’est affichée sur les réseaux sociaux en compagnie de Max Guazzini, ancien président historique du Stade Français, et celui qui en est actuellement le directeur général, Thomas Lombard.

Très bonne ambiance au stade Jean Bouin. 🏉💕 pic.twitter.com/L1Dw3PC5Rg — Sarah Knafo (@knafo_sarah) February 15, 2026

Sarah Knafo à Jean-Bouin pour la réception de Toulouse Rachida Dati n’était pas la seule candidate à la mairie de Paris présente à Jean-Bouin, puisque c’était également le cas de Sarah Knafo. Compagne d’Eric Zemmour, elle représente le parti Reconquête et s’est elle aussi affichée sur ses réseaux sociaux en train de rencontrer des supporters et saluer Max Guazzini. Une vidéo sur laquelle on aperçoit brièvement Samuel Ezeala, dont elle ne semble pas avoir serré la main sur les images, ce qu’elle a pourtant fait avec les deux personnes entourant le joueur du Stade Français.