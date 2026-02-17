Transfert à l’étranger : Antoine Dupont prêt à partir ? Sa réponse risque de vous surprendre !

Star du Stade Toulousain avec lequel il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2031, Antoine Dupont pourrait-il se laisser tenter par une expérience à l’étranger d’ici à la fin de sa carrière ? La question lui avait été posée par un journaliste et le capitaine du XV de France n’avait pas fermé la porte, à une condition.
Arrivé à Castres en 2014 en provenance d’Auch, Antoine Dupont rejoignait le Stade Toulousain à l’été 2017. Depuis, le demi de mêlée du XV de France (62 sélections) s’est imposé comme un des meilleurs joueurs de l’histoire à son poste, dans un championnat considéré comme le meilleur de la planète, mais pourrait-il se laisser tenter par une expérience à l’étranger et pourquoi pas en Angleterre ?
« Si le réchauffement climatique continue, pourquoi pas ? »
« Lors de mon interview avec Dupont en 2019, je lui ai demandé s’il serait tenté de jouer un jour en Angleterre », écrivait en octobre dernier le journaliste anglais Gavin Mortimer dans sa chronique pour Rugby Pass. « Il a souri. “Si le réchauffement climatique continue, pourquoi pas ?” Il faudra peut-être encore un certain temps avant que le climat de Newcastle ne rivalise avec celui de Toulouse ! Il vous manquera quand il sera parti, alors profitez au maximum de ce petit génie tant qu'il est encore là. »
Dupont a prolongé jusqu’en 2031 avec Toulouse
Depuis, Antoine Dupont a prolongé son contrat jusqu’en juin 2031, comme annoncé par le Stade Toulousain au mois de novembre dernier : « Arrivé en 2017, Antoine Dupont s’est imposé comme l’un des visages emblématiques du rugby mondial et une figure incontournable du Stade Toulousain. En huit saisons sous le maillot rouge et noir, il a bâti une histoire exceptionnelle, faite de titres, de records et de moments de grâce. Sa prolongation jusqu’en 2031 symbolise la fidélité, la passion et l’ambition partagée. » « C'était un rêve d'enfant de jouer au Stade Toulousain. C'est encore plus spécial de le partager avec vous. Vous me manquez et j'espère que la prochaine fois, j'aurais les crampons au pied », avait réagi Antoine Dupont après l’annonce de sa prolongation, lui qui était encore blessé à ce moment-là.