Transfert à l’étranger : Antoine Dupont prêt à partir ? Sa réponse risque de vous surprendre !

Star du Stade Toulousain avec lequel il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2031, Antoine Dupont pourrait-il se laisser tenter par une expérience à l’étranger d’ici à la fin de sa carrière ? La question lui avait été posée par un journaliste et le capitaine du XV de France n’avait pas fermé la porte, à une condition.

Arrivé à Castres en 2014 en provenance d’Auch, Antoine Dupont rejoignait le Stade Toulousain à l’été 2017. Depuis, le demi de mêlée du XV de France (62 sélections) s’est imposé comme un des meilleurs joueurs de l’histoire à son poste, dans un championnat considéré comme le meilleur de la planète, mais pourrait-il se laisser tenter par une expérience à l’étranger et pourquoi pas en Angleterre ?

« Si le réchauffement climatique continue, pourquoi pas ? » « Lors de mon interview avec Dupont en 2019, je lui ai demandé s’il serait tenté de jouer un jour en Angleterre », écrivait en octobre dernier le journaliste anglais Gavin Mortimer dans sa chronique pour Rugby Pass. « Il a souri. “Si le réchauffement climatique continue, pourquoi pas ?” Il faudra peut-être encore un certain temps avant que le climat de Newcastle ne rivalise avec celui de Toulouse ! Il vous manquera quand il sera parti, alors profitez au maximum de ce petit génie tant qu'il est encore là. »