La question de trop sur Uini Atonio : «On arrête !»

Victime d'un problème cardiaque, Uini Atonio a été contraint de mettre un terme à sa carrière, laissant un vide difficile à combler dans les premières lignes du XV de France et de La Rochelle. Mais les questions concernant son état de santé commencent visiblement à agacer.
L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Par le biais d'un communiqué, La Rochelle qu'Uini Atonio avait « été admis au Centre Hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs ». Une situation suffisamment grave pour pousser le pilier droit du XV de France de prendre sa retraite. Depuis, Uini Atonio semble allait mieux, mais les questions autour de santé continuent d'être posées.
Ronan O'Gara met les choses au claire pour Uini Atonio
Et cela agace Ronan O'Gara qui a décidé de mettre les choses au clair. En conférence de presse, le manager de La Rochelle assure qu'Uini Atonio « va bien », tout en assurant qu'il fallait désormais arrêter de parler de ce sujet : « Mais c’est le souhait de Uini, et le mien : on parle de la santé de quelqu’un donc maintenant, on arrête. » Le message est clair.
Avant le choc contre l'Irlande en ouverture du Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié donnait des nouvelles d'Uini Atonio. « J'ai eu Uini au téléphone avant son accident et il pensait nous rejoindre pour la préparation de l'Irlande. Je l'ai eu depuis. Il doit se faire opérer une seconde fois et il espère pouvoir nous rendre visite, être avec nous avant le match de l'Angleterre. J'ai une pensée pour lui. Il n'abandonne jamais malgré la difficulté du travail demandé pendant les préparations. Il montrait le chemin avec le sourire et son talent. Il va inspirer les deux joueurs chargés de joueur au poste de pilier droit », assurait le sélectionneur du XV de France.