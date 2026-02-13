La question de trop sur Uini Atonio : «On arrête !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'un problème cardiaque, Uini Atonio a été contraint de mettre un terme à sa carrière, laissant un vide difficile à combler dans les premières lignes du XV de France et de La Rochelle. Mais les questions concernant son état de santé commencent visiblement à agacer.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Par le biais d'un communiqué, La Rochelle qu'Uini Atonio avait « été admis au Centre Hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs ». Une situation suffisamment grave pour pousser le pilier droit du XV de France de prendre sa retraite. Depuis, Uini Atonio semble allait mieux, mais les questions autour de santé continuent d'être posées.

15 années sous le même maillot 🤩



La fidélité remarquable de Uini Atonio au Stade Rochelais 🤝#rugby pic.twitter.com/rGdo4FEhcp — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) January 30, 2026

Ronan O'Gara met les choses au claire pour Uini Atonio Et cela agace Ronan O'Gara qui a décidé de mettre les choses au clair. En conférence de presse, le manager de La Rochelle assure qu'Uini Atonio « va bien », tout en assurant qu'il fallait désormais arrêter de parler de ce sujet : « Mais c’est le souhait de Uini, et le mien : on parle de la santé de quelqu’un donc maintenant, on arrête. » Le message est clair.