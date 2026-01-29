Uini Atonio : Les autres sportifs qui ont tout stoppé à cause de problèmes cardiaques

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Plus d’une décennie dans le circuit professionnel à enchaîner les efforts et les contacts au cours des matchs avant de comprendre que le cœur ne suit plus. C’est le terrible constat récemment dressé par Uini Atonio qui a connu un accident cardiaque ces derniers jours, entraînant une hospitalisation. Plusieurs sportifs de tout horizon ont vécu une situation similaire à la sienne depuis le début du XXIème siècle.

Pendant quinze ans, Uini Atonio a fait les beaux jours du Stade rochelais en Top 14. Cependant, tout s’est brusquement arrêté pour le pilier néo-zélandais et des Samoa qui a pourtant porté le maillot du XV de France entre 2014 et 2025. A 35 ans, Atonio est arrêté en plein vol à cause d’un accident cardiaque. Ce qui lui a valu une hospitalisation mardi avec soins intensifs comme souligné par France Info. Et le Rugbyman n’est clairement pas un cas isolé.

⇥ Uini Atonio a été admis hier au Centre Hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs.



Uini Atonio précédé de son ancien coéquipier Kevin Gourdon Avant lui, un autre joueur du XV de France se trouvait dans l’obligation de raccrocher les crampons. Un troisième ligne qui évoluait également au Stade rochelais apprenait à la fin de l’année civile 2021 que le chant du cygne était arrivé. Pour cause d’un problème cardiaque décelé, Kevin Gourdon disait stop à seulement 31 ans, le palpitant ne suivant plus pour la pratique de son sport de cœur.

De Thuram à Agüero en passant par Savidan, les footballeurs contraints d’arrêter prématurément Les problèmes cardiaques ne touchent bien évidemment pas que le monde de l’ovalie. Les passionnés du ballon rond en souffrent aussi. A ce jour, trois joueurs plus ou moins connus n’ont pas eu d’autre choix que d’annoncer prématurément la fin de leur carrière sportive. En 2008, Lilian Thuram, quelques semaines après le maintien du PSG dans l’élite, devait faire partie intégrante du projet de reconstruction parisien avec Claude Makélélé et Ludovic Giuly notamment. Une anomalie cardiaque, plus précisément une malformation détectée pendant la visite médicale, le prive de ce transfert au Paris Saint-Germain après une riche carrière en équipe de France avec 142 sélections ainsi qu’en club à Parme, à la Juventus et au FC Barcelone notamment. Même son de cloche pour Steve Savidan, un an plus tard. L’attaquant à l’unique sélection chez les Bleus devait rejoindre l’AS Monaco après sa pige au SM Caen. La batterie de tests médicaux révèle une insuffisance cardiaque récemment apparue. Fin de course pour Steve Savidan. Alors qu’il réalisait un rêve en rejoignant le FC Barcelone à l’été 2021, libre de tout contrat, Sergio Agüero s’écroulait en plein match au mois d’octobre de la même année. Les examens effectués à l’hôpital l’obligeaient à mettre un terme à sa carrière pour problèmes cardiaques importants.