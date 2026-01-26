Danse avec les Stars : Laure Manaudou fait craquer Elsa Bois !

Amadou Diawara

Laure Manaudou participe à la nouvelle saison de Danse avec les Stars. Alors que le premier prime a eu lieu ce vendredi, l'ancienne nageuse a ouvert le bal avec son partenaire Christian Millette. Emue par la prestation de Laure Manaudou, Elsa Bois avait les yeux embués. Pour rappel, la danseuse professionnelle serait en couple avec son frère Florent Manaudou.

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou faisait équipe avec Elsa Bois. Et ils ont terminé à la deuxième position au classement. Alors qu'il serait en couple aujourd'hui, Florent Manaudou et Elsa Bois suivent de près les performances de Laure Manaudou, qui fait partie du nouveau casting de l'émission.

Elsa Bois a été émue par la prestation de Laure Manaudou Candidate de la nouvelle édition de Danse avec les Stars, Laure Manaudou est associée à Christian Millette. Un choix qu'elle a validé dès leur première rencontre. « Je sais que tu es gentil, que tu es patient et c’est ce dont j’ai besoin. J’ai hâte de commencer, mais je stresse un peu pour toi, parce que j’ai zéro niveau de danse. Je n’ai jamais dansé. Je suis un peu stressé aussi, parce que j'ai envie de bien faire. Mais je suis contente, parce que je vais apprendre pleins de choses. J'ai hâte de montrer ça, déjà à mes enfants. C'est une sortie de zone de confort pour moi. Il y a aura des juges, c'est quelque chose que je ne maitrise pas, mais je pense que ça va être une belle aventure. Mon objectif est d'aller le plus loin possible, de me dépasser. (...) Je sais que mon niveau de danse est beaucoup plus bas que celui de mon frère à la base. J’ai beaucoup de mal à lâcher prise. Et c’est sur ça que j’ai besoin d’aide. Je pense qu'ils ont bien fait les binômes », a-t-elle confié à son partenaire dans une vidéo publiée par TF1.