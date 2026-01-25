Danse avec les stars : Laure Manaudou révèle son complexe dès la première rencontre avec son partenaire !

Après son frère, Florent, l'année dernière, Laure Manaudou fait partie du casting de la saison 15 de Danse avec les Stars. Lorsqu'elle a rencontré son nouveau partenaire, Christian Millette, l'ancienne nageuse a avoué qu'elle ne savait pas du tout danser. Pour gagner en confiance, Laure Manaudou espère faire de gros progrès grâce à lui.
Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a terminé à la deuxième place, ayant participé à l'émission avec Elsa Bois. Pour cette édition, Laure Manaudou a accepté de relever le défi. Dans une vidéo publiée par TF1 le lundi 19 janvier, l'ancienne nageuse a rencontré son partenaire pour la première fois : Christian Millette. L'occasion pour Laure Manaudou de lui faire part de ses premières impressions. De surcroit, elle a avoué à Christian Millette qu'elle partait de zéro en danse, et qu'elle avait besoin de lui pour gagner en confiance.
«J’ai beaucoup de mal à lâcher prise»
« Je sais que tu es gentil, que tu es patient et c’est ce dont j’ai besoin. J’ai hâte de commencer, mais je stresse un peu pour toi, parce que j’ai zéro niveau de danse. Je n’ai jamais dansé. Je suis un peu stressé aussi, parce que j'ai envie de bien faire. Mais je suis contente, parce que je vais apprendre pleins de choses. J'ai hâte de montrer ça, déjà à mes enfants. C'est une sortie de zone de confort pour moi. Il y a aura des juges, c'est quelque chose que je ne maitrise pas, mais je pense que ça va être une belle aventure. Mon objectif est d'aller le plus loin possible, de me dépasser », a lancé Laure Manaudou, avant d'en rajouter une couche.
«Ça peut m'aider à avoir plus confiance en moi dans la vie»
« Le parcours de mon frère, qui s'est hissé en finale l'année dernière ? C'est une pression, parce qu'on nous compare souvent. Je sais que mon niveau de danse est beaucoup plus bas que celui de mon frère à la base. J’ai beaucoup de mal à lâcher prise. Et c’est sur ça que j’ai besoin d’aide. Je pense qu'ils ont bien fait les binômes. Moi, j'ai fait cette aventure parce que je ne sais pas danser et que je trouve que c'est une grande chance pour nous d'avoir un coach personnel, et aussi parce que le fait d'apprendre à bouger son corps, ça libère beaucoup de choses, et ça peut m'aider à avoir plus confiance en moi dans la vie. (...) Je suis à 0 sur toutes les danses », a reconnu Laure Manaudou.