Danse avec les stars : Laure Manaudou révèle son complexe dès la première rencontre avec son partenaire !

Amadou Diawara

Après son frère, Florent, l'année dernière, Laure Manaudou fait partie du casting de la saison 15 de Danse avec les Stars. Lorsqu'elle a rencontré son nouveau partenaire, Christian Millette, l'ancienne nageuse a avoué qu'elle ne savait pas du tout danser. Pour gagner en confiance, Laure Manaudou espère faire de gros progrès grâce à lui.

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a terminé à la deuxième place, ayant participé à l'émission avec Elsa Bois. Pour cette édition, Laure Manaudou a accepté de relever le défi. Dans une vidéo publiée par TF1 le lundi 19 janvier, l'ancienne nageuse a rencontré son partenaire pour la première fois : Christian Millette. L'occasion pour Laure Manaudou de lui faire part de ses premières impressions. De surcroit, elle a avoué à Christian Millette qu'elle partait de zéro en danse, et qu'elle avait besoin de lui pour gagner en confiance.

«J’ai beaucoup de mal à lâcher prise» « Je sais que tu es gentil, que tu es patient et c’est ce dont j’ai besoin. J’ai hâte de commencer, mais je stresse un peu pour toi, parce que j’ai zéro niveau de danse. Je n’ai jamais dansé. Je suis un peu stressé aussi, parce que j'ai envie de bien faire. Mais je suis contente, parce que je vais apprendre pleins de choses. J'ai hâte de montrer ça, déjà à mes enfants. C'est une sortie de zone de confort pour moi. Il y a aura des juges, c'est quelque chose que je ne maitrise pas, mais je pense que ça va être une belle aventure. Mon objectif est d'aller le plus loin possible, de me dépasser », a lancé Laure Manaudou, avant d'en rajouter une couche.