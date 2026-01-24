Kylian Mbappé : Le coup de coeur interdit en Formule 1 ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Discipline élitiste de la course automobile avec seulement 20 pilotes sur la grille de départ à chaque Grand Prix, la Formule 1 est la crème de la crème. Un jeune talent qui a commencé très tôt comme Kylian Mbappé s'est hissé au sommet de la F1 comme l'attaquant de l'équipe de France champion du monde à moins de 20 ans. Le principal intéressé, qui entretient des liens forts avec le FC Barcelone, vit en quelque sorte un amour interdit avec Kylian Mbappé.

Comme ce fut le cas à Monaco en mai dernier pour le traditionnel Grand Prix de Formule 1, Kylian Mbappé a déjà pris part au monde de la discipline reine de la course automobile. Il s'était même affiché avec Lando Norris, vainqueur de la course en 2025 et qui allait rafler le titre de champion du monde de Formule 1 qui appartenait à Max Verstappen depuis quatre saisons. Performant de manière très précoce en F1, le pilote star de Red Bull dressait des similitudes avec Kylian Mbappé au cours d'une entrevue avec L'Equipe en 2019.

Mbappé, «le parfait exemple» A l'époque, Kylian Mbappé avait déjà été sacré champion du monde avec l'équipe de France lorsque Max Verstappen tentait de destituer Lewis Hamilton qui empilait les titres mondiaux en F1. « C'est tout de même rare de voir des pilotes qui, dès l'âge de vingt et un ans, viennent faire jeu égal avec leurs aînés, comme vous et Leclerc. C'est comme dans le football avec Kylian Mbappé. Il n'a que vingt ans et il fait déjà partie des meilleurs joueurs au monde, non ? Mbappé vous impressionne par sa maturité ? C'est le parfait exemple »

«Kylian et moi ? On va très vite tous les deux» Pour Max Verstappen, Kylian Mbappé et lui-même ont réussi à rapidement se faire une place de premier choix dans des disciplines extrêmement concurrentielles. « Vous voyez des similarités entre vous ? Kylian et moi ? On va très vite tous les deux... (Il éclate de rire.) Il est si rapide ! C'est incroyable. Mais non, je ne veux pas aller plus loin. Nos sports sont incomparables. Ce qui est bon, c'est de voir émerger de jeunes talents, et malgré leur âge, ils sont forts, décisifs et se construisent un palmarès fabuleux. C'est un exemple, une inspiration pour les autres jeunes. Ça prouve que tout est possible ».