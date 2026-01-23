Danse avec les stars : Trop de pression, Laure Manaudou s'éloigne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présente au casting de la saison 15 de Danse avec les stars, Laure Manaudou s'est confiée sur ses ambitions, mais également sur ses craintes à l'idée de retrouver la lumière. La championne olympique révèle en effet s'être volontairement

Après son frère, finaliste la saison dernière, Laure Manaudou va également participer à Danse avec les stars. La championne olympique est effectivement au casting de la saison 15 et fait donc son grand retour dans la lumière après avoir décidé de s'éloigner pour prendre du recul après avoir été mis sur le devant de la scène très jeune grâce à ses résultats exceptionnels. Et Laure Manaudou reconnaît qu'elle appréhende ce retour au premier plan.

Laure Manaudou avoue avoir eu peur « J'avoue que ça me fait un peu peur. Je me suis volontairement éloignée de tout ça parce que, dans ma jeunesse, je n'étais pas forcément à l'aise. Je pense que cette émission va m'aider à évoluer là-dessus et à montrer une facette que les gens ne connaissent peut-être pas », confie-t-elle dans une interview accordée à Ouest-France avant de poursuivre.