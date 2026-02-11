Il finit par accepter de rejoindre Dupont à Toulouse, mais un regret persiste : «qu’est-ce que tu as été c**»

Le Stade Toulousain comptait déjà plusieurs internationaux tricolores dans ses rangs, mais Antoine Dupont a vu un autre de ses (anciens) coéquipiers du XV de France le rejoindre chez les Rouge et Noir l’été dernier. Une arrivée qui aurait pu se faire il y a quelques années… Explication.
Avec Cyril Baille, Dorian Aldegheri, Anthony Jelonch, Julien Marchand, François Cros, Thomas Ramos, Romain Ntamack ou encore Antoine Dupont, le Stade Toulousain ne manquait pas d’internationaux français dans ses rangs, mais un autre joueur qui a porté le maillot Bleu a rejoint le groupe dirigé par Ugo Mola durant le dernier été en la personne de Teddy Thomas (28 sélections), attendu depuis longtemps par l’entraîneur toulousain.
« Je ne sais pas si, mentalement, j’étais prêt à signer ici plus tôt »
Interrogé par Midi Olympique, Teddy Thomas a notamment révélé une confidence que lui a faite son entraîneur. « Ugo Mola me dit souvent : « Franchement, mais qu’est-ce que tu as été con de ne pas venir avant ! » Mais je ne sais pas si, mentalement, j’étais prêt à signer ici plus tôt. Parce qu’il faut aussi s’infliger une certaine rigueur pour venir ici. Je ne suis pas sûr, quand j’étais plus jeune, que j’aurais pu m’imposer cette rigueur. Elle est quand même très très haute au Stade toulousain. Maintenant, je sais que je suis prêt. Tout est posé dans ma tête, dans ma vie, pour être le mieux possible », confie le joueur de 32 ans.
« Je savais que j’allais venir ici »
L’ancien du Racing 92 espérait lui aussi pouvoir évoluer un jour sous le maillot du Stade Toulousain, attendant le bon moment : « On a été très souvent en contact pendant ma carrière. En faisant certains choix, j’ai réalisé des paris osés. Mais en me disant : « Je sais que j’arriverai à venir au Stade toulousain au bout d’un moment. » Ce pari a été remporté de mon côté, j’en suis content. J’ai toujours eu de très bonnes relations avec l’encadrement du club. Ce sont des personnes que j’affectionne. Et je crois qu’elles ont aussi de l’affection pour moi. C’est pourquoi elles ont accepté de me faire signer malgré mon âge, poursuit Teddy Thomas. Depuis tout petit, le jeu qui me correspondait le plus, c’était évidemment celui le Stade toulousain. Malheureusement, une carrière de sportif de haut niveau n’est pas dictée que par tes rêves et tes envies. Il y a d’autres paramètres qui entrent en compte. Comme je l’ai dit, j’ai fait un pari fou, avec un peu d’audace, mais je savais que j’allais venir ici. Maintenant, j’y suis. Et je pense que je vais vivre les meilleures années de ma carrière rugbystique. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. Toutes les conditions sont réunies pour que je sois bien. »