Il finit par accepter de rejoindre Dupont à Toulouse, mais un regret persiste : «qu’est-ce que tu as été c**»

Le Stade Toulousain comptait déjà plusieurs internationaux tricolores dans ses rangs, mais Antoine Dupont a vu un autre de ses (anciens) coéquipiers du XV de France le rejoindre chez les Rouge et Noir l’été dernier. Une arrivée qui aurait pu se faire il y a quelques années… Explication.

Avec Cyril Baille, Dorian Aldegheri, Anthony Jelonch, Julien Marchand, François Cros, Thomas Ramos, Romain Ntamack ou encore Antoine Dupont, le Stade Toulousain ne manquait pas d’internationaux français dans ses rangs, mais un autre joueur qui a porté le maillot Bleu a rejoint le groupe dirigé par Ugo Mola durant le dernier été en la personne de Teddy Thomas (28 sélections), attendu depuis longtemps par l’entraîneur toulousain.

« Je ne sais pas si, mentalement, j’étais prêt à signer ici plus tôt » Interrogé par Midi Olympique, Teddy Thomas a notamment révélé une confidence que lui a faite son entraîneur. « Ugo Mola me dit souvent : « Franchement, mais qu’est-ce que tu as été con de ne pas venir avant ! » Mais je ne sais pas si, mentalement, j’étais prêt à signer ici plus tôt. Parce qu’il faut aussi s’infliger une certaine rigueur pour venir ici. Je ne suis pas sûr, quand j’étais plus jeune, que j’aurais pu m’imposer cette rigueur. Elle est quand même très très haute au Stade toulousain. Maintenant, je sais que je suis prêt. Tout est posé dans ma tête, dans ma vie, pour être le mieux possible », confie le joueur de 32 ans.