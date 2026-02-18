Antoine Dupont - Stade Toulousain : Coup de pression sur un journaliste ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis quelques jours, Antoine Dupont est soupçonné, au même titre que son coéquipier Anthony Jelonch, d’avoir signé des contrats de droits à l’image avec un partenaire du Stade Toulousain qui n’exploiterait pas réellement leurs services, une manière pour la formation de Top 14 de contourner le salary-cap en vigueur en France. Le sujet suscite des tensions, et un journaliste s’est notamment retrouvé dans une situation inconfortable.

Antoine Dupont et le Stade Toulousain sont au cœur d’une polémique depuis les révélations du journal L’Équipe, suspectant le club d’avoir contourné le salary-cap avec le contrat d'image du capitaine tricolore. L’accord avec la société 3S-Alyzia est notamment visé par le quotidien sportif, qui n’a pas trouvé de « contreparties visibles » en échange de la somme versée à Antoine Dupont. Le Stade Toulousain a annoncé porter plainte pour diffamation, contestant « formellement les accusations formulées ».

« Je n’ai rien contre Antoine Dupont » Le sujet a fait l’objet d’un débat sur la radio Sud Radio, d’abord partagé sur le réseau social X avant d’être retiré peu de temps après. La raison ? Des insultes proférées par des internautes. « Vous imaginez que quand on a organisé ce débat, cela a été un peu tendu, a révélé le journaliste Alexandre Priam, invité du Poneeey Club sur Twitch. Sur Sud Radio, quand on a lancé la communication, je me suis réveillé avec 350 notifications sur Twitter, c’est la première fois de ma vie. J’avais 127 messages d’insultes. C’est dingue, les gens avaient juste envie de dire ‘put*in, tu veux tuer notre club'. Ce n’est pas mon travail. Je n’ai rien contre le Stade Toulousain, je n’ai rien contre Antoine Dupont. »