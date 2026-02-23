«Le contrat était prêt» : Proche d'un transfert à l'OM, son club fait tout capoter, «j'ai été très déçu»

Dans l'histoire de l'OM, plusieurs transferts ont finalement capoté au dernier moment. Un ancien défenseur de Ligue 1 raconte d'ailleurs la façon dont il a été retenu par son club alors que tout était bouclé avec l'OM, le contrat était même prêt à être signé.
Valeur sure en Ligue 1, Stéphane Pichot a connu une jolie carrière dans le championnat de France. Passé par Lille, le PSG, Sochaux et Strasbourg, le latéral droit aurait toutefois pu rejoindre l'OM en 2003. Tout était prêt et il avait même la promesse du LOSC de le libérer pour qu'il puisse rejoindre Marseille. Finalement, les Dogues ont revu leur plan et ont retenu Stéphane Pichot qui, 23 ans plus tard, n'a toujours pas digéré.
Pichot revient sur son transfert avorté à l'OM
« J'avais un accord avec Lille pour être libéré après les deux premiers matches de la saison et j'ai eu un veto de la part de Claude Puel et de la présidence du LOSC alors que le contrat était prêt. J'ai été très touché, très déçu, peut-être que je n'ai pas fait le choix qui aurait dû l'être ensuite. Je n'ai pas voulu prolonger et j'ai disputé ma dernière année avant de partir au PSG. Avec le recul, je me demande si ça n'aurait pas été sympa de m'inscrire durablement dans ce club que j'aime. Mais mon orgueil et ma fierté m'ont fait dire : "Non, je ne prolongerai pas !" (Rires) », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.
«J'avais un accord avec Lille pour être libéré»
D'ailleurs, Stéphane Pichot raconte que le joueur le plus fort qu'il ait affronté dans sa carrière évoluait justement à l'OM : « En France, Franck Ribéry quand il jouait à Marseille (2005-2007). J'étais face à lui et c'était très fatigant, j'ai encore des problèmes au dos à cause de lui ! (Rires.) Il avait cette capacité à partir à droite ou à gauche, à changer de rythme, à démarrer arrêté. Il était vraiment en pleine explosion de ses capacités puisqu'après il est parti au Bayern. C'était un électron libre sur courant électrique, qui changeait de voltage à n'importe quel moment ! »