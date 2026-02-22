Un joueur attend le PSG : Un autre club en profite et règle son transfert «en trois jours» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Principal rival du PSG cette saison pour le titre de champion de France, le RC Lens connaît des saisons exceptionnelles depuis quelques années. Le club a quand même une histoire bien remplie et dans les années 1990, un joueur aurait pu connaître une belle aventure en signant au PSG. Le transfert n'aura finalement pas lieu.

Ancien joueur du RC Lens, Pierre Laigle a connu une belle histoire avec le club nordiste. L'ancien milieu défensif a même joué 8 matches avec l'Equipe de France et aurait pu connaître une trajectoire de carrière différente. En effet il aurait pu signer au PSG mais le destin en a voulu autrement puisqu'il s'est rabattu sur un autre club.

Un transfert avorté au PSG Ancien joueur passé par l'OL également, Pierre Laigle a été formé au RC Lens et en 1996, il était en négociation pour un nouveau départ. C'est le club de la capitale qui était visé. « Le transfert qui a failli se faire ? Le PSG en 1996. J'étais à Lens depuis quinze ans, des pupilles à 26 ans, toute ma famille était dans la région. Il fallait que je parte, mais je ne me voyais pas partir trop loin. Paris était un bon compromis, Michel Denisot était président, et on était en négociation » dévoile-t-il à L'Equipe dans une interview il y a quelques jours.