Un «joueur spécial» a signé : Le vestiaire du PSG est sous le charme !

Pierrick Levallet

Depuis quelques années maintenant, le PSG a radicalement changé sa manière de recruter. Habitué à empiler les stars, le club de la capitale est désormais tourné vers la jeunesse pour construire un projet solide et tourné vers l’avenir. En ce sens, un « joueur spécial » a récemment signé chez les Rouge-et-Bleu, et le vestiaire de Luis Enrique en est visiblement déjà sous le charme.

Avec les arrivées de Luis Campos puis de Luis Enrique, le PSG a pris un virage important dans son projet. Lors de la dernière décennie, le club de la capitale était habitué à empiler les stars dans le but de remporter la Ligue des champions. Mais cela n’a pas porté ses fruits. Le Portugais et l’Espagnol ont donc radicalement changé la manière de recruter, en se concentrant sur la jeunesse et les besoins du collectif. Et l’effet a été remarquable, puisque cela a permis au PSG de remporter la Coupe aux Grandes Oreilles en 2025.

«Ça a failli partir» entre Pierre Ménès et un joueur du PSG (tout ça a cause d’un article dans la presse) https://t.co/NiLai6MWAY — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

Le PSG a pris tout le monde par surprise sur le mercato cet hiver Les pensionnaires de la Ligue 1 poursuivent donc sur cette voie. Cet hiver, Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que le PSG ne comptait pas recruter sur le mercato. Mais finalement, les dirigeants parisiens ont pris tout le monde par surprise en arrachant Dro Fernandez des mains du FC Barcelone. Et en a peine quelques semaines, le milieu de terrain de 18 ans a visiblement conquis le vestiaire parisien.