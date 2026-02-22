Remplacé au PSG par un grand nom, il revient à Paris : La revanche que personne n'a vu venir

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques années après son départ du PSG, où il avait été poussé vers la sortie afin de laisser la place à un nom bien connu, un entraîneur est sur le point de faire son retour à Paris. Une forme de revanche pour ce technicien, démis de ses fonctions au début de projet de QSI avec le club de la capitale.

Vainqueur lors de la réception de Metz (3-0) samedi soir, le PSG a repris son fauteuil de leader, profitant de la défaite du RC Lens face à l’AS Monaco (2-3) un peu plus tôt dans la journée. La situation est en revanche bien plus difficile pour son voisin, le Paris FC, qui a concédé un match nul à Toulouse (1-1). Actuellement 14e au classement avec seulement six points d’avance sur le barragiste, Auxerre, avant le reste des rencontres de la 23e journée de Ligue 1, le promu est en difficulté et a décidé de changer d’entraîneur.

Kombouaré arrive au Paris FC pour remplacer Gilli En effet, d’après les informations de RMC Sport, cela fait déjà plusieurs jours que la direction parisienne envisage de se séparer de Stéphane Gilli, dont le départ est désormais acté. Selon Le Parisien, il a même été annoncé aux joueurs samedi après la rencontre face à Toulouse et le Paris FC a déjà choisi son remplaçant : Antoine Kombouaré. Un entraîneur habitué à ce genre de mission maintien, qu’il a réalisé plusieurs fois au FC Nantes.