Remplacé au PSG par un grand nom, il revient à Paris : La revanche que personne n'a vu venir

Quelques années après son départ du PSG, où il avait été poussé vers la sortie afin de laisser la place à un nom bien connu, un entraîneur est sur le point de faire son retour à Paris. Une forme de revanche pour ce technicien, démis de ses fonctions au début de projet de QSI avec le club de la capitale.
Vainqueur lors de la réception de Metz (3-0) samedi soir, le PSG a repris son fauteuil de leader, profitant de la défaite du RC Lens face à l’AS Monaco (2-3) un peu plus tôt dans la journée. La situation est en revanche bien plus difficile pour son voisin, le Paris FC, qui a concédé un match nul à Toulouse (1-1). Actuellement 14e au classement avec seulement six points d’avance sur le barragiste, Auxerre, avant le reste des rencontres de la 23e journée de Ligue 1, le promu est en difficulté et a décidé de changer d’entraîneur.
Kombouaré arrive au Paris FC pour remplacer Gilli
En effet, d’après les informations de RMC Sport, cela fait déjà plusieurs jours que la direction parisienne envisage de se séparer de Stéphane Gilli, dont le départ est désormais acté. Selon Le Parisien, il a même été annoncé aux joueurs samedi après la rencontre face à Toulouse et le Paris FC a déjà choisi son remplaçant : Antoine Kombouaré. Un entraîneur habitué à ce genre de mission maintien, qu’il a réalisé plusieurs fois au FC Nantes.
Viré par QSI, Kombouaré engagé par la famille Arnault
Si les conditions ne sont pas les mêmes, le technicien kanak va donc de nouveau se retrouver au tout début du projet d’un club qui vient d’être racheté par un investisseur aux moyens financiers importants. En 2011, quand QSI a racheté le PSG, Antoine Kombouaré en était l’entraîneur, mais avait été démis de ses fonctions à la mi-saison alors que l’équipe était en tête du classement, afin de laisser la place à Carlo Ancelotti. Désormais, c’est lui qui est appelé afin de redresser la situation du Paris FC, club qui est la propriété de la famille Arnault.